Hohe Qualitätsansprüche an die Produkte

Modernes Druckzentrum wird erweitert

Doppelbreite Commander CT

Herstellung von Zeitschriften und Zeitungen

Um ihre Marktposition im Schweizer Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt zu konsolidieren, investiert die Mittelland Zeitungsdruck AG erneut in eine Commander CT von Koenig & Bauer. Das Unternehmen, welches zu CH Media gehört, wird die neue Maschine im Frühjahr 2020 in Betrieb nehmen. Roland Kühne, Geschäftsführer Operations & Technologie von CH Media: „Unsere Kunden haben sehr hohe Qualitätsansprüche, welchen wir mit unserer bisherigen Commander CT stets gerecht werden konnten. Aufgrund der hohen Auslastung der Anlage wurde eine Erweiterung des modernen Druckzentrums in Aarau unumgänglich. Dabei war es für uns ein logischer Schritt, erneut in eine Commander CT von Koenig & Bauer zu investieren.“ Peter Wanner, Verleger und Verwaltungsratspräsident von CH Media: „Das gedruckte Produkt, Online und Mobile gehören für uns zusammen. Parallel zur Forcierung unserer digitalen Angebote stärken wir durch unsere neue Anlage auch unser Printgeschäft.“ Die erste Commander CT von Koenig & Bauer wurde 2014 in Betrieb genommen.

Die neue Commander CT für die Mittelland Zeitungsdruck AG

Eines der führenden Medienunternehmen in der Schweiz

Die Mittelland Zeitungsdruck AG ist ein Unternehmen der CH Media, die unter anderem die „az Aar-gauer Zeitung“, das „St. Galler Tagblatt“, die „Luzerner Zeitung“ sowie die „Schweiz am Wochenende“ herausgibt. CH Media verschreibt sich der multimedialen Vernetzung mit regionalen Online-Newsportalen, E-Paper, iPad- und Mobileapplikationen. Unterschiedliche, auflagenstarke, ein- bis zweimal erscheinende Wochenzeitungen sowie Fach- und Special-Interest-Zeitschriften runden die Produkt- und Servicepalette ab. CH Media ist aus dem Zusammenschluss der AZ Medien und der NZZ-Regionalmedien hervorgegangen und nahm am 1. Oktober 2018 den operativen Betrieb auf. In die neue Gesellschaft integrierten AZ Medien alle ihre Einheiten mit Ausnahme von Watson, die NZZ-Mediengruppe ihr gesamtes Regionalmediengeschäft. CH Media erreicht rund zwei Millionen Men-schen in der deutschsprachigen Schweiz. Mit ca. 480 Mio. CHF Umsatz und über 2.000 Beschäftigten zählt CH Media zu den größten Medienunternehmen des Landes.

Automatisierung, flexible Produktion und hohe Qualität

Die neue Commander CT besteht aus drei Achtertürmen für den 4/4-Druck, einem Klappenfalzapparat KF 5 und drei Pastomat-Rollenwechslern mit einer Rollenbeschickung Patras M. Die mit vollautomati-schen Plattenwechselsystemen und automatisierten Walzenschlössern ausgestatteten Drucktürme sind auf beiden Seiten über Lifte ergonomisch bedienbar. Für eine optimale Zugänglichkeit bei War-tungsarbeiten kann man sie in der Mitte auseinanderfahren. Ein umfangreiches Automatisierungspaket aus CleanTronic-Zylinderwaschanlagen, Farb- und Schnittregisterregelungen, Farbmess- und Regelsystem reduzieren Rüstzeiten, Makulatur, Bedien- und Wartungsaufwand auf ein Minimum. Gesteuert wird die Commander CT über einen ErgoTronic-Leitstand mit EasyTronic zum optimierten Anfahren und automatisierten Abrüsten der Rotation.