Erfolgreiche Teilnahme an der Fachmesse Print & Pack

Roadshow mit fast 100 teilnehmenden Unternehmen

Moderne Drucktechnik im Einsatz

Gründung einer Niederlassung in Hanoi

Mit Kelly Tam, General Manager von HH Dream Printing, trat ein wichtiger Praxisreferent zur Roadshow-Veranstaltung in Hanoi auf (1)

Mit der Teilnahme an der Fachmesse Print & Pack 2022 in Ho-Chi-Minh-Stadt und einer Roadshow verstärkt Koenig & Bauer seine Präsenz auf dem vietnamesischen Markt. Damit trägt der Druckmaschinenhersteller dem Wachstum des Landes Rechnung, das durch die Ansiedlung von immer mehr internationalen Unternehmen geprägt ist. Rund 2.000 Druck- und Verpackungsbetriebe produzieren im Land. Darunter sind Unternehmen aus aller Welt, die sich in Vietnam engagieren. Handelsvolumen und Volkswirtschaft entwickeln sich rasant.

Koenig & Bauer verfolgt das Ziel, den boomenden vietnamesischen Markt in der Zeit nach der Pandemie erfolgreich zu erschließen und ein starkes Fundament für künftige Marktaktivitäten zu legen. In den vergangenen zwei Jahren konnte Koenig & Bauer – hauptsächlich über seine chinesische Tochtergesellschaft – große Fortschritte bei der Unterstützung vietnamesischer Druck- und Verpackungsbetriebe mit modernsten Maschinen und Technologie sowie professionellem Service erzielen.

Die Teilnehmer:innen der Fachveranstaltung in Hanoi freuen über umfassende Informationen zu moderner Drucktechnik von Koenig & Bauer (2)

Roadshow im Norden und Süden

Bei den Veranstaltungen in Hanoi und in Binh Duong präsentierte Koenig & Bauer knapp 100 grafischen Betrieben zukunftsweisende Technologien und moderne Technik für Druckproduktion und Weiterverarbeitung. So präsentierte sich HH Dream Printing, ein Joint Venture der Hong Kong Hung Hing Printing Group, als eines der führenden Unternehmen in der lokalen Verpackungs- und Druckindustrie. HH Dream Printing ist hauptsächlich im Bereich Spielzeugverpackungen tätig. Seit 2017 setzt Hung Hing sechs Rapida-Maschinen im Mittel- und Großformat ein, um die Produktionskapazität und die -effizienz zu steigern. Eine dieser modernen Anlagen produziert bereits in Vietnam, eine weitere folgt 2023.

In Binh Duong sprachen u.a. Nguyen Van Dong, Präsident des vietnamesischen Druckverbandes… (3)

Die zweite Veranstaltung fand Ende Dezember bei Lập Thịnh in Binh Duong im Süden Vietnams statt. Dort wird künftig eine Rapida 105 mit sechs Druckwerken und Lackausstattung die Produktionskapazitäten erweitern. Beide Veranstaltungen trugen dazu bei, den Bekanntheitsgrad von Koenig & Bauer zu steigern. Die Besucher:innen zeigten sich von der Zusammenarbeit mit den beiden modernen Druckunternehmen beeindruckt.

… und Nguyen Ngoc Sang, Präsident des Verbandes der vietnamesischen Verpackungsdrucker (4)

Niederlassung bietet künftig umfassenden Service

Eine gute Nachricht im Rahmen der Veranstaltungen war, dass Koenig & Bauer kurz vor der Gründung einer eigenen Niederlassung in Hanoi steht. Damit sollen Vertrieb und Service vor Ort gestärkt werden, um künftig einen noch umfassenderen und vielseitigeren Service anbieten zu können. Mit der Präsenz vor Ort will der Druckmaschinenhersteller der lokalen Druckindustrie neue Impulse geben und ein erstklassiges Produkt- und Serviceangebot sicherstellen.

Die beiden vietnamesischen Verbände der Druck- und Verpackungsindustrie begrüßten diese Initiative und sagten ihre Unterstützung für die geplante Eröffnung eines Büros und eines Servicezentrums in Nord- und Südvietnam zu.