Weltpremiere der neuen Rapida-Generation

Virtuelle Live-Show eines kompletten Verpackungs-Workflows

Vorstellung digitaler Services

Innovationen im Rollendigitaldruck und für die Verarbeitung von Wellpappe

Live-Einblicke in das breite Portfolio von Koenig & Bauer

Neuerungen aus dem Joint Venture Koenig & Bauer Durst

Eine durchweg positive Bilanz zieht Koenig & Bauer nach Ende seiner ersten komplett virtuellen Messe. Unter dem Titel „Koenig & Bauer LIVE“ präsentierte der Druckmaschinenhersteller vom 16. bis 25. Juni Produktneuheiten, digitale Anwendungen und neue Service-Lösungen für die Druckindustrie. In täglichen Streaming-Sequenzen konnten Partner, Kunden und Interessierte verfolgen, welche Innovationen Koenig & Bauer für die Branche entwickelt hat.

Der Termin war kein Zufall. „Eigentlich hätte in genau diesen zwei Wochen die drupa stattgefunden“, erklärt Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender von Koenig & Bauer. Die weltweit größte Messe für die Druck- und grafische Industrie fiel jedoch wie viele andere Großveranstaltungen in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Ein neuer Termin steht bereits. Im April 2021 soll die drupa nachgeholt werden. Zeit, die man sich bei Koenig & Bauer aber nicht lassen wollte. „Unsere Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, als uns die Nachricht erreicht hat, dass die drupa verschoben wird“, so Dagmar Ringel, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing bei Koenig & Bauer. „Wir wollten nicht noch ein Jahr warten, der Druckwelt von unseren Innovationen vorstellen.“

Höhepunkt der virtuellen Messe war die Weltpremiere der neuen Rapida-Generation (2)

Präsentation der neuen Rapida-Generation

Höhepunkt von Koenig & Bauer LIVE war die Vorstellung der neuen Rapida-Generation. Viele Neuerungen mit zusätzlichen Features und in einem modernen Erscheinungsbild präsentierten Vorstandsmitglied Ralf Sammeck und sein Team das Flaggschiff im Bogenoffset-Segment. Im Mittelformat ist die Rapida 106 mit einer Leistung von 20.000 Bogen pro Stunde im Schön- und Widerdruck, fliegenden Jobwechseln und hoch automatisierter Plattenlogistik die leistungsstärkste Rapida, die es je gab. Und auch die Rapida 76 wartet mit allen Merkmalen ihrer größeren Schwesternmaschine auf und setzt einen Meilenstein im B2-Format.

Postpress – Vom Druck zur fertigen Verpackung

Im Bereich der Postpress-Lösungen stellte Koenig & Bauer seine neue Stanzenfamilie CutPRO vor – die Flachbettstanze CutPRO Q 106 der spanischen Tochter Koenig & Bauer Iberica sowie die Rotationsstanze CutPRO X 106. In der Live-Session wurde der tags zuvor gedruckte Bogen weiterverarbeitet – geprägt, gerillt, gestanzt und ausgebrochen auf der CutPRO X 106. Auf der Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110 von Koenig & Bauer Duran entstand daraus anschließend live das fertige Produkt.

Digitale Lösungen für den Verpackungsmarkt

Robert Stabler, Geschäftsführer des Joint Ventures Koenig & Bauer Durst, gab einen Einblick in die Innovationen für den digitalen Verpackungsmarkt. Neben Veränderungen bei der Delta SPC 130 und der CorruJET 170 stand vor allem die Entwicklung der neuen VariJET 106 im Mittelpunkt. Die Maschine integriert die Inkjet-Technologie in die Plattform der Hochleistungs-Bogenoffsetmaschine Rapida 106.

Mit Koenig & Bauer LIVE startete der Druckmaschinenhersteller seine erste komplett virtuelle Messe (1)

Digitale Services – Wertvolle Anwendungen in Krisenzeiten

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nahm die virtuelle Messe auch die digitalen Services in den Blick. Als Techniker- und Kundenbesuche mit dem Lockdown über Nacht unmöglich wurden, verlagerte sich der Austausch in andere Formate. Koenig & Bauer setzt schon seit Jahren auf Anwendungen wie Visual Press Support, ein Service-Angebot mit visueller Unterstützung. Auch bereits bestehende Augmented-Reality-Lösungen und Möglichkeiten der vorausschauenden Wartung kamen den Kunden in der Corona-Krise zugute. Zusätzlich schnürte Koenig & Bauer branchenspezifische Service-Pakete.

Einblicke in Digitaldruck und Rollenoffset

Aus dem Segment Digital & Webfed schilderten Vorstandsmitglied Christoph Müller und sein Team die Einsatzmöglichkeiten der RotaJET im Rollendigitaldruck, etwa in der Dekor- oder Verpackungsproduktion. Außerdem berichteten sie vom Wiedereinstieg in den Markt für Wellpappe mit den neuen Maschinen CorruCUT und CorruFLEX. Hier bedient das Unternehmen die stark wachsende Nachfrage nach Verpackungslösungen, beispielsweise von Markenartiklern und Lebensmittelproduzenten. Luigi Magliocchi, neuer Geschäftsführer von Koenig & Bauer Flexotecnica, präsentierte die Evo XC direkt aus dem Werk in Tavazzano in Italien. Die ultrakompakte 8-Farben-Maschine knüpft an den Erfolg der etablierten Evo-Modellreihen an. Sie ist in zwei verschiedenen Versionen mit einer maximalen Rapportlänge von bis zu 850 mm und Druckgeschwindigkeiten bis zu 400 m pro Minute erhältlich.

Vielfalt an Druckprodukten aus der Koenig & Bauer-Welt

In kurzen Einblendungen beleuchteten die Live-Sessions alle Bereiche aus dem breiten Portfolio von Koenig & Bauer. Darin präsentierten die Konzerntöchter unter anderem Lösungen für den Druck und die Veredelung von Metall, Glas und Hohlkörpern. Außerdem erfuhren die Zuschauer, wie sich eine KI-Anwendung im Kennzeichnungsdruck integrieren lässt und warum Banknoten auch in heutigen Zeiten ein unverzichtbares und gefahrloses Zahlungsmittel sind.