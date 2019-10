Neun Drucktürme und drei Falzapparate mit hoher Automatisierung

Das französische Unternehmen L´Est Républicain investiert in die Zukunft. Für die Commander von Koenig & Bauer wird in Houdemont, in der Nähe von Nancy, eine komplett neue Druckhalle gebaut. Die Anlage wird zwei ältere Miller-Nohab Rotationen ersetzen. „Wir waren von Anfang an begeistert und überzeugt, dass die Commander die richtige Maschine für uns ist. Die Qualität und die Technik sind wirklich beeindruckend“, so Rémy Ramstein, Direction Industrielle der Gruppe EBRA, Muttergesellschaft von L´Est Républicain. Koenig & Bauer wird den Umzug der Maschine von Belgien nach Frankreich organisieren und durchführen. Zusätzlich wird die Commander eine weitere Papierführung bekommen, um die Produktionsmöglichkeiten des Kunden weiter zu optimieren. Jochen Schwab, Leiter Service Projekte und Vertragsmanagement Koenig & Bauer Digital & Webfed: „Wir haben in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass wir solche Großprojekte verlässlich, kompetent und pünktlich abwickeln. Mit unserem umfassenden After-Sales-Service Portfolio sichern wir für viele Jahre die Versorgung mit Ersatzteilen und kompetenten Technikern sowie bei später eventuell gewünschten Umbau-, Erweiterungs-, Retrofit- oder Upgrade-Projekten.“ Anfang des kommenden Jahres beginnt die Demontage der Commander und wird bereits im 4. Quartal 2020 in der neuen Druckhalle in Betrieb genommen. Ein umfassendes Schulungspaket wird derzeit diskutiert, um einen stabilen Anlauf sowie schnelle und umfassende Vertrautheit des Bedienungs- und Wartungspersonals mit der neuen Technik sicher zu stellen.

Neben der Tageszeitung L´Est RÉPUBLICAIN, mit zehn unterschiedlichen Regionalteilen, druckt das Unternehmen auch noch die LE RÉPUBLICAIN LORRAIN und die VOSGES MATIN. Jede Woche werden so 1,7 Millionen Zeitungen produziert. L´Est Républicain gehört zur EBRA-Mediengruppe. EBRA veröffentlicht täglich neun regionale Tageszeitungen, die in vier verschiedenen Druckereien produziert werden.

Hoher Automatisierungsgrad und doppelte dritte Falze für hohen Ausstoß

Die Commander besteht aus einer motorisierten Rollenbeschickung Patras A, neun Achtertürmen für den 4/4-Druck und drei Klappenfalzapparaten KF 5. Die doppelten dritten Falze sorgen für einen hohen Ausstoß an Magazinformaten und Postfalzprodukten. Das umfangreiche Automatisierungspaket bestehend aus RollerTronic-Walzenschlössern, einer CleanTronic-Zylinderwaschanlage, QIPC Farb-, Schnittregister- und Farbdichteregelungen sowie automatischen Plattenwechselsystemen reduziert Rüstzeiten, Makulatur, Bedien- und Wartungsaufwand auf ein Minimum. Die ABB-Leitstandstechnik und das MPS-System werden ebenfalls mit neuester Hard- und Software ausgestattet.