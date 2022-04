Automatisierung für kurze Rüstzeiten, ausgezeichnete Druckqualität und hohen Bedienkomfort

Einsatz für Nachhaltigkeit in der Druckproduktion

Leistungskennzahlen in Echtzeit verfügbar

Zufriedene Gesichter bei der Vertragsunterzeichnung (v.l.n.r.): Peter J. Rickenmann (CEO Koenig & Bauer (CH)), Patrick Hölterhoff (Bereichsleitung Produktion AVD Goldach), Kai Hebel (Inhaber und Geschäftsführer AVD Goldach) (1)

AVD Goldach, eine der größten unabhängigen Zeitschriften-Druckereien der Schweiz, investiert in eine Hightech-Rapida 106 mit fünf Farbwerken und Lackausstattung. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der gleichnamigen Gemeinde, direkt am Bodensee, und wurde 1930 als Rotations-Druckerei gegründet. Mit 130 engagierten Mitarbeiter:innen und einem breiten Produktportfolio zeichnet sich die Firma durch Kompetenz im Verlagswesen aus. Sie produziert nicht nur Zeitschriften, sondern bietet Verlagen im Akzidenz-Segment einen umfassenden Full Service an.

Eine solche Rapida 106 mit fünf Farbwerken und Lackausstattung kommt bei AVD Goldach zum Einsatz (2)

Hohe Standardisierung im Druckprozess

Dank hoher Standardisierung im Druckprozess sichert das Printunternehmen das konstante Qualitätsniveau seiner Druckprodukte. Neben dem Fachwissen der Mitarbeiter:innen sowie dem Einsatz modernster Technik steht der sparsame Einsatz von Ressourcen wie Papier, Farbe und weiteren Produktionsmitteln im Vordergrund. Dies erlaubt es dem Druck- und Medienhaus, seine Produkte kostenoptimiert anzubieten und einen Beitrag für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu leisten.

Das Design der Rapida 106 verkörpert Souveränität, Dynamik und Eleganz – und das bis ins kleinste Detail hinein (4)

Einsatz von effektiven, innovativen Technologien

Die neue Rapida 106 im preisgekrönten Koenig & Bauer-Design zeichnet sich durch hohe Automatisierung aus. Ihre technische Ausrüstung fokussiert auf kürzeste Rüstzeiten, ausgezeichnete Druckqualität und hohem Bedienkomfort. Highlights sind das extrem schnelle und hochpräzise Inline-Mess- und Regelsystem QualiTronic ColorControl. Ebenso ist die Maschine mit «AutoRun»-Funktion (autonome Produktion einer Folge von Druckaufträgen) ausgestattet. Der Einsatz des QualiTronic PrintCheck (automatische Druckbildkontrolle/Bogeninspektion) ermöglicht maßgebliche Qualitätserhöhung, das frühzeitige Erkennen von Defekten sowie Qualitätsmängeln und erzielt damit wesentliche Makulatursenkungen. Die Bediener werden mit dieser «Closed Loop» Produktion bei der Qualitätskontrolle enorm entlastet. Darüber hinaus verfügt die Rapida 106 über die einzigartige ziehmarkenfreie Anlage DriveTronic SIS, auskuppelbare Farbwerke und verarbeitet mit dem vollautomatischen Plattenwechselsystem DriveTronic SPC ungekantete Druckplatten.

DriveTronic-Einzelantriebstechnik (hier die ziehmarkenfreie Anlage DriveTronic SIS) bieten funktionale Alleinstellungen (5)

AVD Goldach realisiert durch entsprechende Rentabilität immer wieder Investitionen in neue Technologien. Das Druck- und Medienhaus treibt daneben die Digitalisierung der Produktionsschritte intensiv voran. Koenig & Bauer unterstützt in diesem Bereich durch die Einbindung der Rapida 106 in den Druckerei-Workflow über das Produktionsmanagement-System LogoTronic. Mit dem LogoTronic Cockpit sind die Leistungskennzahlen jederzeit in Echtzeit im Blick – für Analysen oder Benchmarking der KPIs. Mit der Rapida LiveApp (ErgoTronicApp) lässt sich die Maschine mit mobilen Endgeräten überwachen und steuern.

Smartes Bedienkonzept: Die ErgoTronic App macht den Leitstand mobil (3)

Die Technologie, die enorme Leistungsfähigkeit, die kurzen Rüstzeiten und Qualität der Rapida 106 haben das AVD-Team überzeugt. Darüber hinaus beeindruckt das Servicekonzept der

Koenig & Bauer Schweiz mit einer interaktiven 24/7-Fernwartung sowie den umfassenden Servicedienstleistungen mit einem kompetenten Schweizer Techniker- und Projektteam vor Ort. Sehr geschätzt wurde die gemeinsame Erarbeitung einer für AVD-Bedürfnisse optimal abgestimmte Maschinenspezifikation.

Interessante Website: www.avd.ch