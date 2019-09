30 Jahre erfolgreiche Partnerschaft

Umzug und Inbetriebnahme von Koenig & Bauer

Größtes Medienunternehmen in Israel

Erfolgreicher Umzug und Inbetriebnahme der Commander-Anlagen Die Yedioth Ahronoth Group ist das größte Medienunternehmen Israels und seit knapp 30 Jahren ein Kunde von Koenig & Bauer. Mit dem Umzug von zwei Commander-Maschinen wird diese erfolgreiche Partnerschaft nun vertieft und langfristig fortgesetzt.

Die beiden Anlagen wurden vom Norden Israels in die Hauptdruckerei nach Rishon-le-Zion, einem Vorort von Tel Aviv, umgezogen. „Der Umzug war ausgezeichnet vorbereitet und organisiert, die Ausführung sehr professionell und das Ergebnis spricht für sich. Wir sind sehr zufrieden mit den Kollegen von Koenig & Bauer – und das seit nunmehr 30 Jahren“, so Inon Engel, CEO der Yedioth Ahronoth Group. In der Hauptdruckerei stehen nun fünf Commander-Anlagen von Koenig & Bauer. Die beiden umgezogenen Commander-Sektionen umfassen sechs Rollenwechsler, sechs Drucktürme in H-Bauweise mit einer Bahnbreite von maximal 1520 mm. Ausgestattet sind die Anlagen mit einer Papierrollenzuführung Patras, sechs Pastostar RC-Rollenwechslern und zwei Falzapparaten KF5.

Jochen Schwab, Leiter Service Projekte und Vertragsmanagement bei Koenig & Bauer Digital & Webfed: „Dieses Projekt ist vollkommen reibungslos verlaufen. Durch die sehr gute Kommunikation und Planung beider Häuser hatten wir einen glatten und termingerechten Ablauf. Immerhin haben wir fast 1000 Tonnen bewegt.“ Vor Demontagebeginn wurden gemeinsam Referenzdrucke erstellt und aufbewahrt. Nach der Inbetriebnahme wurde im Rahmen der Abnahmetests eine mindestens vergleichbare gute Druck- und Falzqualität hergestellt und so die Güte der Montage- und Inbetriebnahmearbeiten bestätigt.

Yedioth Ahronoth Group

Die Yedioth Ahronoth Group wurde vor 80 Jahren gegründet. Die Tageszeitung Jedi’ot Acharonot ist das Flaggschiff der Yedioth Ahronoth Group, die sich im Mehrheitsbesitz der Familie Mozes befindet. Das Unternehmen veröffentlicht eine Tageszeitung, lokale Tageszeitungen, Magazine und betreibt eine digitale Plattform (Ynet).