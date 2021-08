Vielseitige Verpackungsproduktion in Südkorea

Verarbeitung schwieriger Kartonagenkonstruktionen

Produktionsleistung um 30 Prozent gesteigert

Weniger Überstunden und motivierte Beschäftigte



Die Ye Sung Corp. in Janghang-Dong nahe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2008 zu einem hoch spezialisierten Verpackungshersteller entwickelt, dessen Hauptkunden aus kleinen und mittleren Unternehmen unterschiedlicher Branchen sowie großen Pharmaunternehmen kommen.

Seit März produziert eine Allpro 70 beim südkoreanischen Faltschachtelproduzenten Ye Sung (1)

Verarbeitet wird eine Vielzahl unterschiedlicher Faltschachteln, unter anderem für Pharma- und Körperpflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik und Lehrmaterial. Darunter sind häufig sehr schwierige Konstruktionen, die die Technik an ihre Grenzen bringen.

Südkorea gehört unter den Mitgliedsstaaten der OECD zu denen mit den längsten Arbeitszeiten. Nach einer Gesetzesänderung gilt seit 1. Juni 2021 für alle Betriebe ab fünf Beschäftigten eine wöchentliche Maximal-Arbeitszeit von 52 Stunden. Um die Leistungsfähigkeit des Betriebs aber weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten, beschaffte Ye Sung bereits im März eine Allpro 70. Die Faltschachtelklebemaschine trägt dazu bei, die Durchlaufzeiten der einzelnen Aufträge zu beschleunigen und trotz des begrenzten Raumangebots reibungslose Arbeitsabläufe sicher zu stellen.

Andererseits spricht sich so eine Neuinvestition auch herum. So kann sich Ye Sung seit der Inbetriebnahme der Allpro 70 über eine ganze Reihe neuer Aufträge freuen.

Jaewan Kim, CEO von Ye Sung, freut sich über die Leistungssteigerungen, die mit der Allpro 70 möglich sind (2)

Perfekter Allrounder mit hoher Produktivität

Die Allpro 70 zeichnet sich durch hohe Flexibilität bei den verarbeitbaren Substraten aus. Zudem produziert sie dank ihrer umfangreichen, maßgeschneiderten Ausstattungsmöglichkeiten eine besonders breite Palette an unterschiedlichen Faltschachtel-Designs, wodurch der Kreativität der Auftraggeber kaum Grenzen gesetzt sind. Anwendungsorientierte Lösungen und Funktionen sowie Bandgeschwindigkeiten bis zu 400 m/min sorgen für kurze Rüstzeiten und hohe Produktivität.

Bereits nach wenigen Einsatzwochen stieg die Produktionsleistung dank der neuen Technik um mehr als 30 Prozent. Überstunden ließen sich reduzieren und die Zufriedenheit der Beschäftigten in der Produktion stieg. Arbeit an den Wochenenden gehört der Vergangenheit an.

Gruppenfoto mit den jungen Weiterverarbeitern von Ye Sung (v. r. n. l.): Haesung Jung, Hongjun Jeon, CEO Jaewan Kim, Junggi Lee, Hyeonu Lee, Hyunho Park, sowie Jaehoon Jo und William Shin aus der südkoreanischen Koenig & Bauer-Niederlassung (3)

Gestraffte Arbeitsabläufe

Jaewan Kim, CEO der Ye Sung Corp. erläutert: „Mit der zusätzlichen Faltschachtelklebelinie sind wir in der Lage, ähnliche Schachteldesigns und -größen besser auf einzelne Maschinen zu gruppieren, um Rüstzeiten zu reduzieren und die Produktionsleistung zu erhöhen." Damit straffen sich die Arbeitsabläufe deutlich. Die Drucklaufzeit von der Beauftragung bis hin zur Auslieferung der verarbeiteten Produkte sinkt.

Der CEO vertraut den Produkten von Koenig & Bauer als einem der führenden Hersteller von Verpackungsmaschinen. Seine Philosophie ist es, auf Kund:innen, die mit schwierigen Aufträgen an ihn herantreten, einzugehen, flexibel zu sein und mit ihnen gemeinsam Lösungen für ihre Produkte zu erarbeiten.