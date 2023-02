Weiterer Meilenstein im Wellpappenmarkt in Großbritannien

Innovativer Anbieter für Wellpappenverpackungen kauft ChromaCUT X Pro

Voll ausgestattet mit neuester Technologie und vorrüstbarer Stanze

Kurze Lieferzeit ermöglicht Produktionsaufnahme im Sommer 2023

Die neue High-Board-Line-Rotationsstanze ChromaCUT X Pro steigert die Produktivität bei dem britischen Unternehmen Cepac

Das britische Unternehmen Cepac ist in der Branche für seine Pionierarbeit und seine Innovationskraft bekannt. Um diesen erfolgreichen Weg fortzusetzen, investiert das Unternehmen in eine ChromaCUT X Pro von Koenig & Bauer. “Viele intensive Gespräche, eine virtuelle Live-Demo der ChromaCUT X Pro und ein Besuch an einer bereits installierten Maschine haben uns vollständig überzeugt und wir haben entschieden, in die Maschine von Koenig & Bauer zu investieren”, so Steve Moss, Geschäftsführer bei Cepac. “Koenig & Bauer teilt unsere innovative Ausrichtung und mit der ChromaCUT X Pro können wir die Möglichkeiten für unsere Kund:innen auf ein neues Niveau heben.”

“Durch die guten Synergien innerhalb der Koenig & Bauer-Gruppe und schlanke Prozesse kann die Anlage schon in diesem Sommer den Betrieb im Werk in Rotherham in der Nähe von Sheffield aufnehmen.“ so Hannah Potrawa, Director Corrugated bei Koenig & Bauer.

Neueste Technologie und vorrüstbare Stanze für höchste Produktivität und Automatisierung

Koenig & Bauer übernimmt die Lieferung und die Installation der ganzen Linie und integriert die Bedienung der enthaltenen Fremdaggregate wie beispielsweise Prefeeder oder Palettierer vollständig in die Steuerung der ChromaCUT X Pro. Wie bei den Maschinen der Typen ChromaCUT X Pro und Chroma X Pro üblich, entfallen auch bei der Anlage für Cepac die branchenüblichen Einzugswalzen und damit eine Fehlerquelle. Neben dem aktiven Luftmanagementsystem am Trockner, das höhere Produktionsgeschwindigkeiten bei gestrichenen Bogen ermöglicht, erhält die Maschine die patentierte Stanzkonturenkontrolle. Dadurch können fehlerhafte Bogen ausgeschleust und eine Zero Defect Production ermöglicht werden. Die Performance kann anhand des für jede Palette erzeugbaren Qualitätsreports nachverfolgt werden. Die vorrüstbare Stanze rundet die Maschine ab. Mit ihr ist die Rüstung einer weiteren Stanzform während der Produktion möglich. Durch die voll ausgestattete und hoch automatisierte Maschine kann Cepac die Produktivität einmal mehr steigern.

Marktführer durch Pionierarbeit

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1999 leistet Cepac immer wieder Pionierarbeit für innovative und leistungsstarke Verpackungs- und Drucklösungen. Mittlerweile ist das britische Unternehmen Marktführer bei der Verarbeitung von Wellpappe. Regelmäßige Investitionsprogramme in den vier Werken des Unternehmens sorgen dafür, dass die Marktposition des Unternehmens erhalten und ausgebaut werden kann. Das Leitbild des Unternehmens lautet: "Gemeinsam mehr erreichen" - in Zusammenarbeit mit seinen Beschäftigten, Kund:innen, Lieferant:innen und allen Interessengruppen, um das Maximum an Qualität und Service zu bieten.