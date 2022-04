Trends in der digitalen Transformation bei Wellpappenverpackungen – das große Thema beim SPC Open House

Koenig & Bauer Durst stellt neue Produktinnovationen auf Live-Veranstaltung vor

Der weltweite Verpackungsexperte Thomas Reiner liefert zudem Einblicke in die Welt der Wellpappenverpackungen

Trends ausgehend von Markenartiklern und Einzelhändlern stehen zudem auf der Tagesordnung

Teilnehmer des SPC Open House beim genauen Blick auf die Delta SPC 130 (1)

Beim SPC Open House von Koenig & Bauer Durst am 12. Mai im österreichischen Lienz werden die aktuellen Herausforderungen für Druckereien im Bereich Wellpappe erörtert. Außerdem geht es auf der Live-Veranstaltung um die dynamische Entwicklung von Markenartiklern und Einzelhändlern in Richtung Kreislaufwirtschaft, digitale Transformation und Nachhaltigkeit.

Dank fallender Reisebeschränkungen können Wellpappenverarbeiter aus Europa und anderen Regionen ins Durst Innovation Center East in Osttirol reisen, wo Thomas Reiner, weltweiter Verpackungsexperte sowie Mitbegründer und CEO von Berndt & Partner, einen Impulsvortrag halten wird. Er wird den Teilnehmern unter anderem erläutern, wie Markenartikler die digitale Transformation angehen und welche Auswirkungen dies auf den Verpackungsmarkt hat.

Thomas Reiner, Mitbegründer und CEO von Berndt & Partner, hält den Impulsvortrag (2)

Die Welt stellt weiter auf digitale Produktion um. Daher wird Koenig & Bauer Durst das SPC Open House für die Ankündigung neuer Produktinnovationen in diesem Bereich nutzen. Das Motto lautet „Compelling trends driving digital transformation in corrugated packaging“ (Fesselnde Trends in der digitalen Transformation bei Wellpappenverpackungen). Am Abend vor der ganztägigen Veranstaltung finden ein Abendessen und ein gemeinsamer Austausch statt, bei dem die Teilnehmer Kontakte knüpfen und pflegen können.

Robert Stabler, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Durst, erklärt: „Unter anderem gibt es derzeit neben einem starken Inflationsdruck auch Herausforderungen in der Versorgung mit Rohstoffen und langen Lieferzeiten. Deshalb wollen Wellpappenverarbeiter mehr denn je ihre Produktion optimieren, indem sie Abfall in der Produktion vermeiden und den Wert ihrer Endprodukte steigern. Aber auch kürzere Vorlaufzeiten und geringere Auflagen, zusammen mit einer größeren Prognoseunsicherheit, sorgen für einen Trend hin zum Single-Pass-Digitaldruck, durch den sich der Wellpappendruck mit den sich verändernden Anforderungen von Markenartiklern anpassen kann.“

Robert Stabler betont: „Wir freuen uns sehr auf unser SPC Open House am 12. Mai und auf unser persönliches Treffen mit den Teilnehmern, um die neuen Herausforderungen und Chancen im Bereich Wellpappenverpackungen zu erörtern. Ihr lokaler Vertreter von Koenig & Bauer Durst informiert Sie gerne genauer.“