Hohe Qualitätsanforderungen

Koenig & Bauer Satellitenrotation

Zukunft der Zeitung sichern

Großes Retrofit im kommenden Jahr geplant

Kurz nach der Vertragsunterschrift (v.l.n.r): Thomas Bergmann, Servicemanagement Koenig & Bauer Digital & Webfed; Siegfried Wahl, Geschäftsführer ColdsetInnovation Fulda; Matthias May, Servicemanagement Koenig & Bauer Digital & Webfed

ColdsetInnovation Fulda beauftragt Koenig & Bauer für ein weiteres Retrofit an der Commander-Satellitenrotation. Im kommenden Jahr werden die Leitebene und die drei Leitstände überarbeitet, Dabei werden die Hardware erneuert und auch die Software auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit zwischen Koenig & Bauer und dem langjährigen Partner EAE in Ahrensburg.

Siegfried Wahl, Geschäftsführer bei der ColdsetInnovation Fulda: „Es geht um Vertrauen, Sicherheit und Verlässlichkeit – neben unseren Service und Wartungsverträgen mit Koenig & Bauer, war es uns auch in diesem Fall sehr wichtig, dass wir nur einen Ansprechpartner, also Koenig & Bauer, haben.“ Bereits seit 2016 unterstützen Würzburger Spezialisten das Technikerteam der Druckerei mit regelmäßigen Wartungen sowie mechanischen und elektrischen Inspektionen. Als Erweiterung zum bestehenden PressSupport Vertrag investiert das Unternehmen nun auch in die AR-DataGlass inkl. Visual ServiceSupport von Koenig & Bauer. Mit dieser Augmented Reality Datenbrille erreicht der Kundensupport ein neues Level: Per Kamera sehen Fernwartungsspezialisten von Koenig & Bauer in Echtzeit, was der Servicetechniker vor Ort sieht. So kann dieser Schritt für Schritt, z. B. bei der Störungsbeseitigung angeleitet werden.

Zeitungsdruck mit Persönlichkeit

Seit mehr als einem Jahrzehnt druckt eine Commander-Satellitenrotation bis zu 90.000 vierfarbige Zeitungen pro Stunde bei der ColdsetInnovation Fulda GmbH & Co. KG in Eichenzell. Die hoch automatisierte Maschine besteht aus drei Rollenwechslern, drei Drucktürmen, einem KF 5-Falzwerk und zahlreichen Zusatzaggregaten zur Inline-Veredelung. Mit 70 Mitarbeitern garantiert ColdsetInnovation Fulda eine wirtschaftliche Produktion in hoher Qualität. Produziert werden Tages- und Wochenzeitungen, Bücher und Kataloge. Auch besonders schwierig zu handhabende Papiere, wie zum Beispiel Transparentpapier, können verarbeitet werden. So produziert das Unternehmen seit Jahren die Ärzte Zeitung und die Ärzte Woche mit einem Transparentumschlag. Zudem werden seit knapp drei Jahren zwei Zeitungen für einen chinesischen Kunden gedruckt.