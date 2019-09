130 Jobs mit durchschnittlich 270 Bogen in 11,5 Stunden

Auszeichnung durch Koenig & Bauer

Außerordentlich wirtschaftliches Produktionsmittel

Bei Tosho Printing in Kawagoe bei Tokio produzieren seit vier Jahren zwei Rapida 106. An einer von ihnen, einer Fünffarbenmaschine mit LED-UV-Trocknung, wurde kürzlich ein Rekord hinsichtlich der Jobwechsel pro Schicht aufgestellt. In 11,5 Stunden produzierte die Maschine 130 Aufträge in einer durchschnittlichen Auflage von 270 Bogen. Das sind mehr als elf Druckjobs pro Stunde. Für diese herausragende Leistung zeichnete Koenig & Bauer die Druckermannschaft des Unternehmens kürzlich aus.

Jörg Winkler (M.), Serviceleiter von Koenig & Bauer Sheetfed, beglückwünscht die Drucker von Tosho Printing für ihre rekordverdächtige Leistung mit 130 Jobwechseln in 11,5 Stunden

Die Rapida 106 ist die zur Zeit wichtigste Bogenoffsetmaschine im Werk von Tosho. Vom Management wird sie stolz als „Moneymaker“ bezeichnet. „Mit ihrer Druckleistung und der Geschwindigkeit beim Jobwechsel erzielt die Maschine eine ausgezeichnete wirtschaftliche Bilanz.“ Darüber ist Tosho sehr glücklich.

Das Unternehmen gehört zu den ältesten und bekanntesten Druckbetrieben Japans. Hergestellt werden qualitativ hochwertige Bücher sowie andere Akzidenzen. So kommentierte ein bekannter Schriftsteller des Landes: „Japan hat das Glück, die Drucker von Tosho zu haben. Denn die produzieren Bücher mit Leidenschaft.“

Neben der Fünffarben-Rapida 106 produziert im Unternehmen eine gleichartige Maschine in der Vierfarbenvariante. Beide verfügen über simultanen Plattenwechsel DriveTronic SPC, Kamerasysteme zur Bogenüberwachung, Inline-Farbdichtemessung QualiTronic ColorControl, Anbindung an LogoTronic Professional und umfangreiche weitere Automatisierungskomponenten.