Alles aus einer Hand

Langfristige Kooperation

Erstmal für die D-A-CH Regionen

Der nächste konsequente Schritt in einer bereits sehr lange bestehenden Partnerschaft: Koenig & Bauer erweitert sein Produktportfolio. In Kooperation mit Q.I. Press Controls (QIPC) - EAE wird Koenig & Bauer in Zukunft Retrofits und Servicedienstleistungen für Maschinen mit EAE-Steuerung beziehungsweise QI-Optische Mess- und Regelsystemen anbieten.

Bei der Unterzeichnung der Kooperation (v.l.n.r.): Menno Jansen, Chairman QIPC-EAE Gruppe und Thomas Potzkai, Bereichsleiter Service Koenig & Bauer Digital & Webfed

„Unsere Kunden möchten einen Ansprechpartner. Die Möglichkeit haben Sie jetzt. Wir haben in der Vergangenheit schon immer vertrauensvoll mit QIPC-EAE zusammengearbeitet – daher ist diese Vertriebskooperation ein logischer Schritt“, so Thomas Potzkai, Bereichsleiter Service bei Koenig & Bauer Digital & Webfed. Die Kooperation wird sich zunächst auf Koenig & Bauer-Kunden in den D-A-CH Regionen beziehen. Menno Jansen, Geschäftsführer von QIPC-EAE: „Es ist für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Wir freuen, dass die Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer nun noch enger wird.“ In Zukunft sollen dann weitere Gebiete und Druckmaschinen von anderen Anbietern in das Portfolio mit aufgenommen werden.

Bereits vor zwei Jahren sind Koenig & Bauer und S.E.M. Servicegesellschaft mit großem Erfolg eine Kooperation eingegangen.