Hoher Automatisierungsgrad in der Produktion

300 Prozent mehr Produktivität

Chancen für weitere strategische Geschäftsentwicklung

Zertifizierte und preisgekrönte Produktion

Im vergangenen Jahr nahm Tianjin Haishun Printing & Packaging Co., Ltd. im chinesischen Tianjin eine erste vollautomatische Falt-Klebemaschine für Schachteln in Sonderform in Betrieb. Die Omega Allpro 145 von Koenig & Bauer Duran produziert Längsnaht-, Faltboden- und Faltstülpschachteln, doppelwandige und sechseckige Schachteln, Obst- und Bekleidungsschachteln. Die Maschine reduziert dabei die Arbeitsintensität und erhöht den Automatisierungsgrad in der Produktion deutlich.

Mit der Omega Allpro 145 hat sich der Tagesausstoß an der Maschine auf bis zu 50.000 Faltschachteln erhöht. Vorher wurden zwischen 12.000 und 15.000 Faltschachteln produziert. Das heißt, die Produktionsmenge hat sich bei gleichem Personaleinsatz um ca. 300 Prozent verbessert. Gleichzeitig ist das Unternehmen flexibler geworden, da die Maschine neue Märkte eröffnet, den Auftragsdurchlauf beschleunigt, Lagerkosten spart und Chancen für eine neue strategische Geschäftsentwicklung bietet.

Mit der Omega Allpro 145 hat sich die Kapazität bei der Faltschachtelproduktion um mehr als 300 Prozent verbessert (1)

Hoher Automatisierungsgrad auch im Bogenoffset

Mit der Omega Allpro 145 produziert Tianjin Haishun nun erstmals auch mit Weiterverarbeitungstechnik von Koenig & Bauer. Das vor 18 Jahren gegründete Unternehmen setzt bereits seit vielen Jahren Bogenoffsetmaschinen des Druckmaschinenherstellers ein. Das sind zur Zeit neun Maschinen der Baureihen Rapida 105, Rapida 106 und Rapida 145 – zum größten Teil mit Lackausstattung und Stapellogistik sowie teilweise mit Features wie Rolle-Bogen-Anleger, Bogenwendung, UV-Ausstattung sowie hohem Automatisierungsgrad durch FAPC- und SPC-Plattenwechsler.

Tianjin Haishun hat sich zu einer modernen, vollstufigen Druckerei entwickelt. Auf rund 50.000 m2 Produktionsfläche arbeiten fast 1.000 Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt mehr als 700 Mio. RMB (ca. 90 Mio. €). Neben Verpackungen für Lebensmittel, Medizin- und Kosmetikprodukte, FMCG, Bekleidung und Elektronik produziert das Unternehmen Hard- und Softcover-Bücher, Kalender, Aufkleber und viele weitere Akzidenzprodukte.

Moderne Produktionsstätten und moderne Ausstattung – damit überzeugt Tianjin Haishun Printing & Packaging Kunden im In- und Ausland (2)

Export bis nach Europa und Amerika

Über die Tianjin Binhai New Area mit dem größten Hafen von Nordchina und der Nachbarschaft zur Millionen-Metropole Beijing beliefert Tianjin Haishun heute ganz China mit seinen Produkten und Dienstleistungen. Daneben liefert das Unternehmen an Kunden auf Überseemärkten wie Südkorea, Europa und die Vereinigten Staaten. Dabei wird Tianjin Haishun Printing & Packaging als zuverlässiger, stabiler Kooperationspartner sehr geschätzt.

Das Unternehmen verfügt über alle gängigen Zertifizierungen wie ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001 und erhielt mehrere Preise, darunter China Print Awards, Package Star und den Green Printing Special Award.