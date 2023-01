Doppelspitze beim Kennzeichnungsspezialisten wieder komplett

Beständiges Wachstum und dynamische Entwicklung in der Branche

Fokus auf Operations, Entwicklung und IT

Dr. Stefan Balling ist seit Januar 2023 neuer Geschäftsführer bei Koenig & Bauer Coding

Seit Jahresbeginn ist Dr. Stefan Balling neuer Geschäftsführer bei Koenig & Bauer Coding und bildet fortan gemeinsam mit German Stuis das Führungsduo des Unternehmens. Dr. Stefan Balling folgt damit auf Oliver Volland, der im April 2022 unerwartet verstorben ist.

Dr. Balling hat seit 2011 Führungsaufgaben im Bereich der industriellen Kennzeichnung übernommen und verfügt über umfassende Branchenerfahrung. Seit April 2016 konzentrierte sich der promovierte Elektrotechnikingenieur bei Koenig & Bauer Coding als Bereichsleiter auf den Bereich Entwicklung sowie später auch die Montage. Hier hat er in den vergangenen Jahren die Produktionsabläufe kontinuierlich optimiert sowie Beschäftigte agil geführt und weiterentwickelt. Gemeinsam mit Oliver Volland brachte er etliche technologische Entwicklungen voran.

Zwei Profis - ein Team

„Mit Dr. Balling besetzen wir die Führungsposition eines zweiten Geschäftsführers bei Koenig & Bauer Coding mit einem langjährigen und zuverlässigen Mitarbeiter, der ein tiefgehendes Verständnis der Unternehmensstruktur hat“, so German Stuis. „Mit dem beständigen Wachstum und der dynamischen Entwicklung nehmen auch die Aufgaben der Geschäftsführung zu. Mit seiner Erfahrung ist Dr. Balling ein großer Gewinn für die Leitung unseres Unternehmens.“ Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Operations, Entwicklung und IT.

Nachfolge für verstorbenen Oliver Volland

Mit der Berufung von Dr. Stefan Balling füllt Koenig & Bauer Coding die Lücke von Oliver Volland, der im April 2022 unerwartet verstorben ist. Oliver Volland sorgte mit Motivationsgeist und innovativen Ideen in über 14 Jahren hinweg - zunächst als Vertriebsleiter, dann als Geschäftsführer - für eine permanente Weiterentwicklung und Modernisierung der Koenig & Bauer Coding. Mit ihm entwickelte sich das inzwischen bewährte Leitbild „Coding steht für Vertrauen“.

Weitere Informationen unter coding.koenig-bauer.com