UV-Veredelungsausstattung erhöht Fertigungstiefe am Standort

Geringe Grundfläche für optimale Produktionsbedingungen

Stapelhöhen bis zu 1,65 Metern und Nonstop-Rollo für unterbrechungsfreie Produktion

Eine Rapida 76 mit sechs Farbwerken, Lackturm und Auslageverlängerung ging im Frühjahr 2022 bei Edelmann Norderstedt in Betrieb

Im Sommer vergangenen Jahres nahm Edelmann Norderstedt eine Rapida 76 im Halbformat (Papierformat bis zu 605 x 720 mm) in Betrieb. Bei der Sechsfarbenanlage mit Lackturm und Auslageverlängerung standen moderne Produktions-Features im Vordergrund der Investition. Denn die neue Hochleistungsmaschine erweitert das Produktportfolio des Unternehmens um UV-Veredelungen im Inline-Prozess. Damit erhöht es seine Fertigungstiefe und bietet UV-Lackierungen an.

Das Werk in Norderstedt ist innerhalb der Edelmann Group für die Produktion von Faltschachteln aus Karton für den Health Care-Bereich sowie Primärverpackungen für chirurgisches Material verantwortlich. Hierfür wurde eine Bogenoffsetmaschine ersetzt. CEO Dr. Frank Hornung erläutert: „Wir investieren ständig in moderne Produktionsanlagen, um unseren Kunden und Geschäftspartnern innovative Services rund um die Verpackung und zudem nachhaltige Verpackungslösungen anbieten zu können.“ Insgesamt beschäftigt die Edelmann Group rund 3.000 Mitarbeiter an 13 Standorten in sieben Ländern, die sich auf vier Kontinente verteilen.

Geringer Platzbedarf und hohe Automatisierung

Nach Prüfung der Möglichkeiten im B2-Format kam nur die Rapida 76 infrage. Sie punktet gegenüber vielen anderen Modellen vor allem mit ihrem rund 30 Prozent geringeren Platzbedarf bei vergleichbarer Leistungsfähigkeit und Automatisierung. Die Anzahl der verfügbaren Farbwerke erhöhte sich von bisher vier auf jetzt sechs. Daneben verringern sich Energiebedarf und CO2-Abdruck der innovativen Verpackungslösungen aus Karton. Einen weiteren Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz leistet das VariDryBlue-Trocknersystem, das Heißluft aus vorangegangenen Modulen in den folgenden weiter nutzt.

Eine umfangreiche Messtechnik-Ausstattung mit Inline-Farbregelung und Vergleich der bedruckten Bogen mit dem Vorstufen-PDF trägt dazu bei, den Qualitätsanspruch „High Q Packaging“ für die Kunden und Geschäftspartner von Edelmann umzusetzen. Zudem verringert die Inline-Qualitätsregelung den Makulaturanteil, weil die Experten an den Druckmaschinen sofort eingreifen können, wenn die Systeme Abweichungen feststellen.

Inline-Qualitätsregelung und hohe Automatisierung

Die Fachleute bei Edelmann in Norderstedt freuen sich über die neue, mit moderner Technik ausgestatteten Bogenoffsetmaschine. Plant Manager Simon Wallmann erläutert: „Das Bogenformat der Rapida 76 trägt dazu bei, die Produktionsmöglichkeiten zu erweitern. Einerseits durch eine größere Nutzenzahl pro Bogen und andererseits durch größere Faltschachtelformate. Beides spiegelt den Nachhaltigkeitsgedanken, der in der Unternehmensstrategie der Edelmann Group schon sehr lange verankert ist, wider.“

Kleinere Auflagen beginnen ab 500 Faltschachteln. Eine Höhersetzung der Maschine zur Verarbeitung von Stapelhöhen bis zu 1,65 Metern kommt den erwarteten Bogenzahlen pro Job ebenso entgegen wie ein Nonstop-Rollo für die unterbrechungsfreie Produktion in der Auslage.

Über die gelungene Installation freuen sich v.r.n.l. CEO Dr. Frank Hornung, Plant Manager Simon Wallmann, COO Christian Schumacher, und Ralf Engelhardt, Vertrieb Koenig & Bauer Deutschland

Nachhaltige Faltschachtelproduktion

Auch an den anderen Standorten investiert die Edelmann Group laufend in Nachhaltigkeitsprojekte. Hierzu werden einerseits technologische Abläufe auf den Prüfstand gestellt, andererseits nutzt die Gruppe ihre Innovationskraft, um nachhaltige Verpackungslösungen für die Märkte Health Care, Beauty Care und Consumer Brands zu entwickeln, die dem Umweltgedanken immer besser gerecht werden und die zur Ressourcenschonung beitragen.

Interessante Website: www.edelmann-group.com