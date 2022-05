Steigerung der Offset-Kapazitäten um ca. 60 Prozent

40 Prozent mehr Druckfläche pro Bogen

Erhöhung der Druckleistung um 35 Prozent

Halbierung der Rüstzeiten

Während der offiziellen Inbetriebnahme der Rapida 164 trafen sich v.l.n.r. Reinhard Marschall, Geschäftsführer Koenig & Bauer DACH, Markus Gärtner, CEO Corrugated Packaging Mondi Group, und Florian Döbl, Geschäftsführer des Werkes Mondi Grünburg, vor der neuen Maschine

Im vergangenen Jahr gab Mondi, ein weltweit führender Verpackungs- und Papierhersteller, eine Investition in neue Drucktechnik für das Werk in Grünburg, Oberösterreich, bekannt. Mit dieser will das Unternehmen seine Marktposition als vollintegrierter Anbieter von Verpackungslösungen aus Wellpappe mit Flexo- und Offsetdruck in Österreich ausbauen. Die neue Bogenoffsetmaschine, eine Rapida 164 mit sechs Farbwerken und Lackausstattung (max. Bogenformat 1.205 x 1.640 mm, Druckleistungen bis zu 16.000 Bogen/h), entspricht dem modernsten Stand der Technik.

Im April wurde die neue Anlage offiziell in Betrieb genommen. Die Investition umfasste neben der Rapida 164 die zugehörige interne Logistik und Infrastruktur. Mit der Maschine, die über Inline-Farbregelung QualiTronic ColorControl sowie viele weitere Automatisierungsbausteine verfügt, soll eine Steigerung der Produktionskapazität im Bereich Offsetdruck von ca. 60 Prozent erreicht werden.

Kapazitäten für zusätzliche Druckjobs

Die produzierten Wellpappe-Bogen können nun in einem größeren Format als bisher (ca. 40 Prozent mehr Fläche) bedruckt werden. Die signifikant höhere Druckleistung der Rapida 164 führt zu einer Steigerung des Ausstoßes um ca. 35 Prozent pro Stunde. Daneben halbieren sich die Rüstzeiten gegenüber der Vorgängermaschine aus dem Jahr 2007.

Damit erfüllt Mondi die anspruchsvollen Bedürfnisse seiner Kunden hinsichtlich Service und Qualität optimal. Offset-bedruckte und im Inline-Prozess hochwertig veredelte Verpackungen liefert das Unternehmen vor allem an Hersteller von Lebensmitteln und Konsumgütern. Eine Vielzahl an Lackeffekten bis hin zu Hoch- und Mattglanz, haptischen und olfaktorischen Effekten sollen die Kaufentscheidungen am PoS beeinflussen und die Käufer von der Qualität der verpackten Produkte überzeugen.

Innovator in der Verpackungsbranche

Die Recyclingfähigkeit der Wellpappenverpackung durch die bestehenden Wertstoffsammelsysteme bleibt dabei gegeben. Mondi Grünburg zeichnet sich seit Jahren als innovativer Treiber in der österreichischen Verpackungsbranche aus, was sich im Gewinn zahlreicher Innovationspreise manifestiert. So erhielt Mondi Grünburg Anfang des Jahres zwei der renommierten World Star Awards. Florian Döbl, Geschäftsführer des Mondi Werkes Grünburg, erläutert: „Wir arbeiten tagtäglich mit unseren Kunden zusammen, um bestehende Verpackungslösungen zu optimieren und kosteneffizientere, fortschrittlichere und nachhaltige Lösungen zu finden.“