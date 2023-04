Moderierte Druckproduktionen inkl. schneller Jobwechsel

Schwerpunkt Digitalisierung und Service 4.0

Verpackungslösungen für hohe Anwendungsvielfalt

Eine Rapida 145 mit fünf Farbwerken, Lackturm und Auslageverlängerung wird live auf dem Messestand von Koenig & Bauer in Guangdong produzieren

Koenig & Bauer ist auf der 5th International Printing Technology Exhibition of China (Print China) in Guangdong vom 11. bis 15. April mit einem über 1.000 m2 großen Messestand vertreten. Mittelpunkt bildet hier eine Rapida 145 mit fünf Farbwerken, Lackturm und Auslageverlängerung. Sie ist die einzige Bogenoffsetmaschine im Großformat 1.060 × 1.450 mm auf der Messe.

Die Rapida 145 (Druckleistung bis zu 15.500 Bogen/h) wird mehrmals täglich beim Druck sowie beim Jobwechsel live präsentiert. Druckproduktionen auf Papier und Karton wie zum Beispiel Poster mit chinesischen und europäischen Motiven, eine Weltkarte für Kinder sowie verschiedene Faltschachteln sorgen, wie schon bei anderen Messen, auch diesmal für großes Interesse beim Messepublikum. Die Maschine zeichnet sich durch Karton- sowie Nonstop-Paket aus und verfügt unter anderem über folgende Automatisierungseinrichtungen:

DriveTronic-Anleger mit Einzelantrieben für alle Bewegungsfunktionen

Ziehmarkenfreie Anlage DriveTronic SIS

FAPC-Plattenwechsler

DriveTronic SRW im vierten Druckwerk

LogoTronic inkl. CIPLink

Koenig & Bauer ist seit Jahrzehnten Marktführer bei großformatigen Bogenoffsetmaschinen. So setzen die Jumbo-Maschinen der Baureihen Rapida 145 und Rapida 164 Maßstäbe in ihren Formatklassen. Hohe Druckleistungen, kurze Rüstzeiten, perfekte Automatisierung und exakte Inline-Qualitätsregelsysteme sind die Basis für ihre Wirtschaftlichkeit. Beide Baureihen sowie auch viele Vorgängermodelle sind in chinesischen Druckbetrieben – schwerpunktmäßig bei der Verpackungsproduktion – im Einsatz.

Digitaler Faltschachteldruck und Digitalisierung

Weitere Schwerpunkte auf der Print China sind der digitale Faltschachteldruck mit der hybriden Inkjet-Druckmaschine VariJET 106, das Rotationsstanzen mit der CutPRO X 106, Digitalisierung und digitale Services von Koenig & Bauer, mit denen sich der Druckmaschinenhersteller vom reinen Maschinenbauer zu einem agilen, schnell und flexibel handelndem Technologiekonzern entwickelt.

Zudem verfügt der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt über das breiteste Produktprogramm der Branche. Präsentiert werden die neuesten zukunftsweisenden RotaJET-Systeme für den digitalen Verpackungsdruck, CI Flexo- und Wellpappeverpackungsmaschinen der Tochtergesellschaften Koenig & Bauer Flexotecnica und Koenig & Bauer Celmacch.

Globaler Messeplatz

Nach der China Print im Jahr 2021 ist die Print China nun die schon zweite chinesische Live-Messe nach der Corona-Pandemie. Diesmal sind auch wieder Vertriebs- und Service-Spezialist:innen aus Deutschland vor Ort, so dass die Möglichkeit zum direkten Erfahrungsaustausch zwischen den Druckspezialist:innen aus Greater China mit den Expert:innen aus dem Herstellerwerk besteht. Zudem wird mit Branchenexpert:innen auch aus anderen Ländern Asiens gerechnet. Die Messe wird so erneut ihrer Rolle als internationaler Branchentreffpunkt für Greater China und ganz Asien gerecht.