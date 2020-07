Koenig & Bauer steht zur Branchenmesse drupa

Teilnahme an der drupa 2021 wird nicht infrage gestellt

Stand in Halle 16 bleibt wie geplant

Breites Portfolio wird gezeigt

Digitale Formate gewinnen zwar an Bedeutung, sind aber nur eine Ergänzung in der Kundenkommunikation

Viele Besucher und Maschinen in Aktion auf der drupa 2016. Auch die drupa 2021 soll ein Erlebnis für die Besucher werden

Koenig & Bauer bekräftigt sein Bekenntnis, an der – auf April 2021 verschobenen – weltweit größten Branchenmesse teilzunehmen. Das Unternehmen ist gut aufgestellt und der Stand in Halle 16 wird beibehalten.

Seit der Gründung der drupa im Jahr 1951 hat das Unternehmen ununterbrochen, auch in Krisenzeiten, kontinuierlich Präsenz gezeigt und Kunden aus aller Welt willkommen geheißen.

„Wir sehen die Weltleitmesse drupa nach wie vor als wichtigen Baustein in der grafischen Industrie und uns in der Verantwortung, diese Branche zu unterstützen. Wir wollen unseren Beitrag leisten, um weiterhin wichtige Impulse vor Ort in persönlichen Gesprächen zu setzen“, erläutert Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender von Koenig & Bauer und Präsident der drupa, die Haltung des Unternehmens. „Wir vertrauen auf das Hygienekonzept der Messe Düsseldorf und auf das Verantwortungsbewusstsein aller Besucher.“

Ralf Sammeck, Vorstandsmitglied bei Koenig & Bauer ergänzt: „Messen werden nicht mehr so sein wie vor COVID-19. Und auch Koenig & Bauer ergänzt die Kommunikation zu seinen Kunden mit virtuellen Formaten und kundenspezifischen Veranstaltungen, z. B. in unserem neuen Customer Experience Center. Dennoch: diese Formate können nur bedingt die Leistungsfähigkeit eines breit aufgestellten Konzerns transportieren. Nichts geht über das hautnahe Erleben neuester Technologien in Aktion mit Publikum und Messe-Feeling.“

„Für Koenig & Bauer gibt es keine geeignetere Plattform, um die Produktvielfalt von Digital-, Offset- und Flexodruck bis hin zu intelligenten Digitalisierungs- und Servicelösungen einem internationalen Publikum zu präsentieren“, fügt Christoph Müller, Vorstandsmitglied bei Koenig & Bauer, hinzu.