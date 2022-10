Koenig & Bauer übernimmt Verantwortung für mehr Klimaschutz

Fokus auf Energieautarkie und bessere Ökobilanz durch Strom aus eigenen grünen Quellen

Erste Photovoltaikanlage im Würzburger Werk erzeugt rund 200.000 kWh Strom jährlich

Weitere Photovoltaik- und Solarthermieanlagen kurz vor Inbetriebnahme

Eine neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Customer Technology Centers von Koenig & Bauer erzeugt jährlich rund 200.000 kWh Strom ─ sie ist die erste von mehreren Anlagen, mit denen Koenig & Bauer einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und die eigene Energieautarkie fördern möchte

Mit dem Ausbau eigener grüner Energiequellen am Stammsitz in Würzburg setzt Koenig & Bauer seine Nachhaltigkeitsinitiative konsequent um. Im Rahmen der Konzernstrategie Exceeding Print arbeitet der Druckmaschinenhersteller daran, bis 2030 in seinen Produktionswerken komplett CO 2 -neutral zu arbeiten. Mit der massiven Investition in Photovoltaikanlagen stellt Koenig & Bauer einen Teil des Strombedarfs künftig selbst vor Ort nachhaltig her. Neben dem Beitrag zum Klimaschutz zielt dies auch auf die Steigerung der Energieautarkie ab. Eine erste Anlage produziert bereits, weitere Photovoltaik- und Solarthermieanlagen folgen in den kommenden Monaten.

Positive Auswirkung auf den globalen CO 2 -Fußabdruck

Anfang Oktober 2022 nahm Koenig & Bauer auf dem Dach des Customer Technology Centers am Stammsitz in Würzburg eine Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung in Betrieb. Hier werden ab sofort jährlich rund 200.000 kWh Strom produziert, die dem Werk Würzburg direkt zur Verfügung stehen. Unter der Annahme der auf den deutschen Strommix bezogenen spezifischen Treibhausgasemissionen entlastet die Photovoltaikanlage die Umwelt jährlich um über 80.000 Kilogramm CO 2 .

Weitere Investitionen in Solarthermie- und Photovoltaikanlagen geplant

Bereits im Sommer 2022 ging eine neue Warmwasserbereitungsanlage mit Solarthermiemodulen in der Werkberufsschule von Koenig & Bauer in Würzburg in Betrieb. Weitere Solarthermieanlagen für die Warmwasserbereitung werden derzeit in der Würzburger Kantine sowie in anderen Sozialräumen installiert. Zusätzlich zu den für dieses Jahr noch geplanten zwei weiteren Photovoltaikanlagen im Würzburger Werk ist auch an den anderen Konzernstandorten von Koenig & Bauer ein Ausbau der grünen Eigenstromerzeugung über Photovoltaikanlagen in der konkreten Planung.