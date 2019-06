Wachstumsmarkt Flexodruck

Ausbau des weltweiten Vertriebsnetzes

Rieckermann übernimmt Vertretungen in Südostasien

Um auf die gestiegenen Anfragen für flexible Verpackungen in Asien zu reagieren, baut Koenig & Bauer Flexotecnica seine Vertriebskapazitäten weiter aus. Industrielösungsanbieter Rieckermann übernimmt künftig den Vertrieb für Thailand, Indonesien und die Philippinen.

Auf der Chinaplas 2019 wurde die Zusammenarbeit besiegelt (in der Mitte): Dr. Peter Lechner, Geschäftsführer Koenig & Bauer Flexotecnica, und Kristian Rieck, Direktor Plastic and Converting bei Rieckermann

„Mit der Firma Rieckermann haben wir jetzt einen erfahrenen Partner auf dem asiatischen Markt an unserer Seite“, freut sich Dr. Peter Lechner, Geschäftsführer bei Koenig & Bauer Flexotecnica. „Das sehr gute lokale Netzwerk wird uns mit Sicherheit helfen, in Südostasien noch erfolgreicher zu werden.“ Die beiden Unternehmen vereinbarten die Zusammenarbeit auf der diesjährigen Chinaplas im chinesischen Guangzhou. „Koenig & Bauer Flexotecnica bietet genau das, was in Asien immer mehr gefragt ist – eine hohe Qualität, ein breites Produktportfolio und umweltfreundliche Anlagen“, so Kristian Rieck, Direktor Plastic and Converting bei Rieckermann. Flexible Verpackungen sind der am schnellsten wachsende Sektor für Verbraucher- und Industrieverpackungen.

Über Rieckermann

Rieckermann wurde 1892 gegründet und ist seitdem zu einem zuverlässigen Service- und Technologieanbieter für die unterschiedlichsten industriellen Produktionsprozesse gewachsen. Die heutigen Kernkompetenzen liegen in ausgewählten Märkten und Branchen wie Pharma, Kunststoffen und Verpackung oder der Lebensmittelverarbeitung. Das unabhängige familiengeführte Unternehmen entwickelt und realisiert hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und bedient eine Reihe internationaler Kunden mit Schwerpunkt in Asien und im Nahen Osten. Rieckermann beschäftigt derzeit 750 Mitarbeiter an 26 Standorten in 19 Ländern in Europa, im Nahen Osten und in ganz Asien.

Das umfassende Leistungsportfolio beinhaltet: