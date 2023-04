Rapida 145 im Mittelpunkt des Besucherinteresses

Verträge zur Lieferung von Mittel- und Großformatmaschinen

Messemaschine geht an Guangdong Runliang Intelligent Packaging

Die Live-Präsentationen an der Rapida 145 finden bei den Fachbesuchern auf der Print China großes Interesse (1)

Seit 11. April ist Koenig & Bauer auf einem über 1.000 m2 großen Stand auf der 5th International Printing Technology Exhibition of China (Print China 2023) in Guangdong präsent. Der offene, großzügig und modern gestaltete Messestand gehört zu den Stars auf der Messe und zieht die Fachbesucher vom ersten Tag an in ihren Bann. Die Druckdemonstrationen an der Rapida 145, der einzigen gezeigten Großformat-Bogenoffsetmaschine, gehört zu den absoluten Besucher-Highlights. Ebenso die Präsentation umfassender Digitaldruck-Lösungen inklusive einer Galerie mit Druckmustern, die auf der digitalen Faltschachtelmaschine VariJET 106 produziert wurden.

Vom ersten Messetag an unterzeichneten renommierte Druckanwender Verträge zur Lieferung neuer Bogenoffsetmaschinen – sowohl für groß- als auch für mittelformatige Rapida-Maschinen.

Koenig & Bauer auf der Print China: Interessante Druckmuster und Technik zum Anfassen (4)

Großformatiger Bogenoffset im Packaging-Segment sehr begehrt

Als einer der wichtigsten Anbieter von Verpackungslösungen in der chinesischen Hauptstadt Peking bestellte Baodao Packing Printing eine Rapida 145 mit sechs Farbwerken und Lackausstattung – die dann größte und am besten konfigurierte Maschine in der Region. Rao Jianping, Präsident des Unternehmens, freut sich: „Mit dem hohen Automatisierungsgrad der Rapida 145 können wir die Arbeitskosten senken und unsere Produktionsanforderungen hinsichtlich Qualität und Effizienz noch besser erfüllen.“

Die auf dem Messestand gezeigte Fünffarben-Rapida 145 mit Lackturm und Auslageverlängerung kaufte Guangdong Runliang Intelligent Packaging. Das Verpackungsunternehmen produziert bereits seit 2021 mit einer Rapida 164 mit sechs Farbwerken und Ausstattung zur Inline-Lackierung. Die neue Maschine wird dazu beitragen, die Produktionskapazitäten für hochwertige Verpackungen noch weiter auszubauen.

Einstieg ins Großformat: Dongguan Lijie Paper bestellte zu Messebeginn eine Rapida 145 mit fünf Farbwerken und Lackausstattung (2)

Seit 2020 produziert Dongguan Lijie Paper Rapida-Technik im Mittelformat. Nun steigt das Unternehmen in den großformatigen Bogenoffset ein und erweitert sein Produktionsspektrum im Mittelformat. Unterzeichnet wurden Verträge zur Lieferung einer Rapida 145 mit fünf Farbwerken und Lackausstattung sowie einer Siebenfarben-Rapida 105 mit Lackturm und Auslageverlängerung. Die beiden neuen Maschinen ermöglichen es Dongguan Lijie, internationale Märkte mit weiteren leistungsstarken und hoch konfigurierten Produktionswerkzeugen zu erschließen.

Mit der Rapida 105 auf Wachstumskurs

Die Mittelformat-Baureihen – hier besonders die Rapida 105 – sind bei chinesischen Druckanwendern ebenso stark begehrt. Von Messebeginn an kam es zu einer ganzen Reihe an Verkäufen:

Jiaxing Baisilande Packaging bestellte eine Rapida 105 in der Fünffarbenvariante. Das Hightech-Unternehmen, das Druck- und Verpackungslösungen aus einer Hand anbietet und sich auf den Druck hochwertiger Papierverpackungen und Etiketten konzentriert druckt bereits seit Anfang 2020 auf Mittelformat-Technik von Koenig & Bauer. Angesichts des rasanten Wachstums des nationalen und internationalen Geschäfts und des Strebens nach hoher Qualität und Effizienz bestellte das Unternehmen erneut eine maßgeschneiderte Rapida 105.

Guangdong Yue'an Printing Technology orderte eine Rapida 105 für die Produktion von hochwertigen Verpackungen und Faltschachteln (3)

Eine weitere Maschine dieser Baureihe geht an Guangdong Yue'an Printing Technology. Die Sechsfarbenmaschine mit Lackturm und Auslageverlängerung kommt künftig beim Druck hochwertiger Verpackungen und Faltschachteln zum Einsatz.

Für die verbleibenden Messetage rechnet Koenig & Bauer mit weiteren Auftragseingängen und ungebrochen hohem Publikumsinteresse auf dem Stand.