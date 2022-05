Koenig & Bauer Durst erweitert Portfolio um die Single-Pass Delta SPC 130 FlexLine Eco+

Die neue Druckmaschine basiert auf der bewährten SPC Technologie-Plattform und ist zugleich aufrüstbar auf die Delta SPC 130 FlexLine Automatik

Kompaktes Trocknungssystem

Das neue Dynamic Nozzle Management Tool reduziert die Druckkopfwartung erheblich

Gäste bei der Open House in Lienz im Mai (1)

Koenig Bauer Durst hat die aktuelle SPC Open House genutzt, um eine neue Ergänzung seines Produktportfolios mit der Vorstellung einer Entry Level Solution, der SPC 130 FlexLine Eco+ für Auflagenhöhen von 4-8 Millionen Quadratmeter im Jahr. Das kompakte Einsteigermodell bietet Wellpappenverarbeitern einen neuen Weg in die digitale Verpackung bzw. erweitert ihre bestehenden Möglichkeiten.

Die Delta SPC 130 FlexLine Eco+ Digitaldruckmaschine, die mit wasserbasierten, lebensmittelkonformen und nachhaltigen Farben arbeitet, bietet ein beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Drucker und verarbeitet Substrate von bis zu 1,3 mal 2,8 Metern. Diese neue Druckmaschine wird vollständig auf die Delta SPC FlexLine Automatic aufrüstbar sein. Der Vertrieb beginnt jetzt. Die neue Maschine basiert auf der etablierten und bewährten Delta SPC 130 FlexLine Automatic. Sie richtet sich an Verarbeiter mit einem Volumen von 4 bis 8 Millionen m2 pro Jahr und umfasst darüber hinaus ein kompaktes Trocknungssystem.

Mit mehr als 60 Gästen beim SPC Open House im Durst Innovation Center Ost in Lienz, Österreich, im Mai, kündigte Koenig & Bauer Durst auch die Einführung von Dynamic Nozzle Management (DNM) an. Dieses Tool wird die Wartung der Druckköpfe im gesamten Delta SPC 130 Produktportfolio deutlich reduzieren, was einen weiteren Produktivitätsschub für die Kunden bedeutet.

Delta SPC FlexLine 130 Eco+ (2)

DNM wird Teil des Standardpakets für das Delta SPC 130-Portfolio sein, einschließlich des neuen Eco+ Modells, und wird die Wartungszyklen der branchenweit renommierten und langlebigen Druckköpfe von Koenig & Bauer Durst weiter reduzieren. Das Tool identifiziert verstopfte Düsen der Druckköpfe und kann so programmiert werden, dass es die Menge der aus dem Druckkopf ausgestoßenen Tinte entsprechend steuert. So ist stets höchste Produktionsqualität garantiert.

Matthias Krautgasser, Produktmanager Delta SPC 130 bei Koenig & Bauer Durst, sagte: "Wir haben bereits unser automatisches, kontaktloses Reinigungssystem implementiert - DNM wird die technische Verfügbarkeit und Produktivität unserer Delta SPC 130-Produktlinie weiter erhöhen. DNM ist ein weiteres Werkzeug in unserem Portfolio fortschrittlicher Technologien, die unseren Kunden in diesen herausfordernden Zeiten noch mehr Sicherheit gibt. Das DNM wird in alle neuen Produkte integriert, selbstverständlich auch in das Modell Delta SPC 130 FlexLine Eco+, das ab nächstem Jahr erhältlich sein wird. Es kann auch bei bestehenden Kundeninstallationen nachgerüstet werden.

„Viele der Wellpappenverarbeiter, mit denen wir im Gespräch sind, haben Auflagen von 4 bis 8 Millionen m2 im Jahr. Damit ist die neue Delta SPC 130 Eco+ von Koenig & Bauer Durst, die später auf die SPC 130 FlexLine Automatic aufgerüstet werden kann, perfekt für sie geeignet.“

Robert Stabler, Geschäftsführer, Koenig Bauer Durst, sagte: „Rohstoffknappheit, Kostendruck und Strategien zur Risikominimierung stehen bei den Kunden weiterhin ganz oben auf der Agenda. Zudem fordern Markenartikler, dass neue Produktionsmethoden zuverlässig, compliant und kosteneffizient sind. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser komplettes Produktportfolio, einschließlich der neuen Koenig & Bauer Durst Eco+-Druckmaschine, den sich schnell ändernden Anforderungen gewachsen ist. Die Gespräche auf unserem SPC Open House haben ergeben, dass es für Wellpappenverarbeiter immer wichtiger wird, kundenindividuell in Masse zu produzieren, und zwar ohne Qualitätseinbußen und zu effizienten Betriebskosten. Das ist genau, was wir bieten.“

