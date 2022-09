Behördliche Freigabe für Koenig & Bauer Celmacch erteilt

Gemeinsame Weiterentwicklung und Vermarktung im Wachstumsmarkt für Wellpappe verarbeitende Maschinen

Mit der behördlichen Freigabe für ausländische Direktinvestitionen FDI (foreign direct investment) in Italien wurde jetzt die am 22. Juli 2022 angekündigte Partnerschaft und der Erwerb von 49 Prozent der Anteile an der italienischen Celmacch Group S.r.l. durch die deutsche Koenig & Bauer AG vollzogen.

Durch die Partnerschaft mit dem in Desenzano del Garda ansässigen Hersteller für High-Board-Line-Flexodruckmaschinen und Rotationsstanzen für die Wellpappen-Industrie erweitert die Koenig & Bauer-Gruppe ihr umfangreiches Portfolio. Die neue Partnerschaft verbindet über 40 Jahre Erfahrung im Markt für Wellpappe verarbeitende Maschinen und mehr als 200 Jahre Drucktechnik auf unterschiedlichen Substraten.

v.l.n.r.: Christoph Müller (Koenig & Bauer), Rodolfo und Luca Celotti (Celmacch) und Dr. Stephen Kimmich (Koenig & Bauer) freuen sich über die behördliche Freigabe.

Auf der drupa 2016 hat Koenig & Bauer den Wiedereinstieg in den Markt für Wellpappe verarbeitende Maschinen angekündigt und seitdem konsequent an der Entwicklung in diesem Bereich gearbeitet. Die Anlagen von Koenig & Bauer stehen für hochproduktive Herstellung von rotativ gestanzten Boxen und bedruckten Wellpappebogen und setzen Maßstäbe in puncto Automatisierung und Performance.

Mit der Entwicklung und Produktion von High-Board-Line-Flexodruckmaschinen und Rotationsstanzen, die den hohen Technologieanforderungen gerecht werden, hat sich Celmacch insbesondere seit dem Relaunch ihrer Chroma-Familie im Jahr 2019 am Markt hervorragend etabliert und beliefert bereits zahlreiche internationale Unternehmen der Verpackungsindustrie.

Alle Maschinen werden ab sofort unter dem Produktnamen Chroma vereint. Aus der CorruCUT wird die ChromaCUT X Pro und aus der CorruFLEX die Chroma X Pro.

Der anteilige Erwerb von Celmacch entspricht der Fokussierung auf Wachstumsmärkte und bildet die Grundlage für die gemeinsame Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes. Bei der Corrugated Week 2022 vom 19. bis 21. September 2022 in San Antonio werden sich die beiden Unternehmen erstmals als Koenig & Bauer Celmacch präsentieren.