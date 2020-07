Neubau mit über 3.000 m2 Demofläche am Standort Radebeul

Verpackungslinien mit sieben Druck- und Verarbeitungsmaschinen inkl. Workflow-Anbindung und Betriebsdatenerfassung

One-Stop-Shop-Konzept für die Verpackungsproduktion mit voll automatisiertem Materialfluss

Kürzlich eröffnete Koenig & Bauer in Radebeul bei Dresden eine neue, über 3.000 m2 große Halle für Druckdemonstrationen. Damit expandiert das bisherige Kundenzentrum des Unternehmens zu einem globalen Customer Experience Center (CEC). Den Kunden und Interessenten steht innerhalb des CEC eine um ein Drittel erweiterte Fläche mit moderner Technik für Maschinendemonstrationen, Anwendungstests, für die Entwicklung neuer Technologien sowie die Schulung zur Verfügung. Die einzelnen Bereiche sind dabei auf die Verpackungs-, Akzidenz- und Label-Produktion spezialisiert.

Einweihung des neuen CEC in Radebeul: v.l.n.r. Dirk Winkler, Bereichsleiter Verfahrenstechnik, Produktmanagement und Produktmarketing, Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender Koenig & Bauer, Ralf Sammeck, Vorstandsmitglied Koenig & Bauer und CEO Koenig & Bauer Sheetfed, und Thomas Göcke, Head of Digital Business Transformation, übergeben den Neubau seiner Bestimmung (1)

Die neue Halle, das Packaging Competence Center innerhalb des CEC, umfasst im endgültigen Ausbau drei Verpackungslinien, bestückt mit drei Druck- und vier Weiterverarbeitungsmaschinen. Damit präsentiert Koenig & Bauer sein One-Stop-Shop-Konzept für die Verpackungsproduktion – mit Flachbett- und Rotationsstanzen, Faltschachtelklebemaschinen und voll automatisiertem Materialfluss. Besprechungsbereiche mit direktem Blick in die Produktion, digitaler Workflow-Anbindung und moderner Medienausstattung vermitteln zudem eine Wohlfühlatmosphäre für Tests, Produktionen, Demonstrationen, Gespräche und Verhandlungen.

Zur bereits vorführbereiten Technik gehören eine mittelformatige Bogenoffsetmaschine der neuesten Generation, die Rapida 106 X mit sieben Druckwerken, Doppellack-Ausstattung, einem weiteren Druckwerk nach dem ersten Lackturm sowie Kaltfolieneinrichtung FoilTronic, eine Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110 und eine Rotationsstanze CutPRO X 106. Im nächsten Schritt kommt eine Rapida 145 und eine CutPRO M 144 hinzu.

Erste Technik, hier die brandneue Rapida 106, steht für individuelle Drucktests zur Verfügung (2)

Koenig & Bauer begann den Neubau in der zweiten Jahreshälfte 2018. Seit Anfang dieses Jahres erfolgt der Innenausbau und die Installation der Technik, die erstmals vom 16. bis 25. Juni im Rahmen der virtuellen Veranstaltungsreihe „Koenig & Bauer Live“ präsentiert wurde. Bis es so weit war, mussten 3.500 Kubikmeter Erde ausgehoben und 520 Kubikmeter Beton verbaut werden. Hinzu kamen 38 Fertigteilstützen, ein Dachtragwerk mit Brettschichtholzbindern und einer Spannweite von 35 Metern, 1.300 Quadratmeter Fassadenverkleidung. 250 LED-Leuchten wurden an Tragschienen mit knapp 600 Metern Länge montiert, 30.000 Meter Kabel verlegt und eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installiert.

Koenig & Bauer rechnet damit, dass das neue CEC in den kommenden Wochen von Kunden und Interessenten aus allen Teilen der Welt intensiv genutzt werden kann.