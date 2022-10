Digitale Lösung zur Erfassung und Visualisierung aller Energieverbraucher im Unternehmen

Nutzung aller Produktbestandteile gewährleistet nachhaltige Einsparungen und reduziert somit Kosten im Unternehmen sowie in der Produktion

System ab sofort im DACH-Raum erhältlich, weltweite Einführung ab 2023

Unternehmerische Verantwortung für nachhaltige Produktionsprozesse

Energiemanagement folgt Schwerpunkten der Konzernstrategie Exceeding Print

Mit der Software VisuEnergy X kann der Energiebedarf der einzelnen Verbraucher erfasst und visualisiert werden (1)

Die globale Klimaveränderung, knappe Ressourcen und hohe Energiepreise sprechen eine eindeutige Sprache: Nachhaltiges Handeln ist nicht nur eine Frage gesellschaftlicher Verantwortung, sondern auch ein höchst relevanter Wirtschaftsfaktor. Bei der Einsparung von Energie und der damit verbundenen Kostensenkung unterstützt Koenig & Bauer seine Kund:innen in aller Welt künftig mit einer digitalen, skalierbaren Lösung: Der Druckmaschinenhersteller hat ein speziell für die Druck- und Verpackungsindustrie optimiertes Energiemanagementsystem entwickelt.

Nachhaltigkeit als gesellschaftliche Herausforderung

Koenig & Bauer hat gemeinsam mit den produzierenden Unternehmen der grafischen Industrie einen großen Hebel, Print-Produkte nachhaltig zu gestalten. „Nachhaltigkeit ist die größte Herausforderung unserer Zeit“, betont Dr. Andreas Pleßke, Vorstandssprecher von Koenig & Bauer. „Als Unternehmen mit einer über 200-jährigen Geschichte tragen wir selbstverständlich auch Verantwortung für künftige Generationen.“ Neben der Entwicklung energieeffizienter Maschinen setzt Koenig & Bauer schon seit vielen Jahren auf umweltfreundliche Verbrauchsmittel im Druckprozess und biologisch abbaubare Bedruckstoffe. Zur Reduktion des CO 2 -Fußabdrucks lohnt aber ein Blick auf den Energiebedarf des gesamten Produktionsstandortes – von der Produktions- bis zur Gebäudetechnik.

Das Energiemanagement von Koenig & Bauer umfasst drei Produktbestandteile: die automatisierte Erfassung von Daten, die Visualisierung der Ergebnisse sowie daraus abgeleitete Maßnahmen (2)

Energieeinsparungen durch digitale Lösungen

Digitale Technologien ermöglichen es heute, Energieverbräuche zu erfassen, zu visualisieren und Einsparpotenziale zu realisieren. Das neue Energiemanagement von Koenig & Bauer optimiert diese Funktionen konsequent auf die Anforderungen der Druck- und Verpackungsindustrie, ist aber auch in anderen Bereichen anwendbar. Kernbestandteil ist das Energiemanagementsystem VisuEnergy X, das automatisiert aufgezeichnete Zählerdaten in übersichtliche, individualisierbare Dashboards überträgt. VisuEnergy X analysiert den Verbrauch aller erfassten Beistellungen der Maschine in Abhängigkeit von der Druckleistung und ermittelt so beispielsweise eine auftragsbezogene Kennzahl für den Energieverbrauch pro 1.000 Druckbogen. Eine Erweiterung des Systems über die Energiedaten hinaus, etwa um produktionsrelevante Parameter wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ist möglich.

Die drei Produktbestandteile des Energiemanagements von Koenig & Bauer – die automatisierte Erfassung von Messdaten, die Visualisierung der Ergebnisse sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen, verbunden mit einer professionellen Energieberatung – ermöglichen eine effizientere Produktion. „Mit VisuEnergy X erzielen unsere Kund:innen nachhaltige Energieeinsparungen von durchschnittlich 7 bis 10 Prozent – realisiert in der Regel bereits ab dem ersten Jahr“, so Michael Billa, Product Owner Digitalisierung bei Koenig & Bauer.

Michael Billa, Product Owner Digitalisierung, verantwortet die Einführung des neuen Energiemanagementsystems: „Mit VisuEnergy X erzielen unsere Kund:innen nachhaltige Energieeinsparungen von durchschnittlich 7 bis 10 Prozent.“ (3)

Produkteinführung startet ab sofort

Als SaaS-Lösung (Software-as-a-Service) vertreibt Koenig & Bauer das Energiemanagement auf Abonnementbasis. Die Einführung beginnt ab sofort und deckt in einem ersten Schritt die DACH-Region ab, die weltweite Produkteinführung folgt Anfang 2023. Das System ist nach DIN ISO 50001 zertifiziert und in Deutschland durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) förderfähig.

Das Energiemanagementsystem ist das erste marktreife Produkt, das durch eine neue Digital-Einheit bei Koenig & Bauer entwickelt wurde. Damit unterstreicht der Druckmaschinenhersteller den Anspruch, seine Kund:innen durch digitale Lösungen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz zu unterstützen. Dies folgt einem klaren Plan: Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind zwei der drei Kernelemente, die Koenig & Bauer mit seiner Konzernstrategie “Exceeding Print” in den Fokus unternehmerischen Handelns stellt – und vereint damit die größte Herausforderung und den größten Treiber unserer Zeit.