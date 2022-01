Die neue Koenig & Bauer Durst SPC 130 von The Royal Group bietet Kund:innen flexibilisierte Massenproduktion in höchster Qualität

Hauptsitz von Mid-Atlantic Packaging. Bildnachweis: Howell Film Studios (1)

The Royal Group (TRG), einer der größten unabhängigen Hersteller von Faltschachteln und Displays in den USA mit mehr als 30 Standorten im ganzen Land, hat in eine Single-Pass-Druckmaschine vom Typ Delta SPC 130 Automatic von Koenig & Bauer Durst investiert, um ihren Kund:innen eine flexibilisierte Massenproduktion und eine durchsatzstarke, vollautomatisierte digitale Herstellung anzubieten.

Die in sechs Farben druckende Maschine, die nun am TRG-Standort Mid-Atlantic Packaging in der Nähe von Philadelphia zum Einsatz kommt, bietet Kund:innen die Flexibilität, individuelle Versionen hochwertiger Designs für Marken und Markenerweiterungen zu drucken, was eine flexibilisierte Massenproduktion in großem Umfang ermöglicht.

Es ist eine von vielen TRG-Lösungen, die von industriellen Verpackungen und Versandkartons bis hin zu hochwertigen grafischen Verpackungen, E-Commerce, In-Store-Displays und regalfertigen Verpackungen reichen. Diese Produkte werden in verschiedenen Märkten wie dem Einzelhandel, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaunternehmen, Drogerien sowie der Agrar-, Technologie- und Haushaltsgüterbranche eingesetzt.

Delta SPC 130 Automatic (2)

Die Delta SPC 130 Automatic bietet mit ihrer nachhaltigen, lebensmittelechten und wasserbasierten Druckfarbentechnologie spezifische Lösungen für die Verpackungs- und Displayindustrie für Lebensmittel- und Einzelhandel. Die neue Single-Pass-Druckmaschine reduziert die Durchlaufzeiten und bietet eine hervorragende Druckqualität, die dem Flexo- und Offsetdruck in nichts nachsteht. Die Umstellung von traditioneller zu digitaler Produktion ermöglicht es TRG, den Kundenbedürfnissen besser gerecht zu werden, denn die Nachfrage nach Wellpappenverpackungen und beschleunigter Markteinführung steigt weiter. Mithilfe der erweiterten Farbpalette der Druckmaschine, die den CMYK-Farbraum um Orange und Lila ergänzt, deckt sie mehr als 90 Prozent der über 3.000 Pantone-Farben ab, einschließlich Sonderfarben für bestimmte Marken.

„Als Produzent und Veredler von Wellpappenverpackungen hat The Royal Group erhebliche Investitionen getätigt, um die besten Maschinen auf dem Markt zu erwerben“, sagt Bob McIlvaine, Chief Executive Officer von TRG. „Die Investition in die Delta SPC 130 für unseren Mid-Atlantic-Standort bekräftigt unser Engagement bei der Prozessoptimierung. Sie wird uns ermöglichen, erstklassige, hochautomatisierte Druckerzeugnisse mit hoher Geschwindigkeit zu liefern und gleichzeitig für unsere Kunden so flexibel wie möglich zu bleiben, während wir unser Geschäft weiter ausbauen. Digitale Verpackungen sind die Zukunft – und unser Ziel ist es, unsere Kunden zufriedenzustellen und ihre Bedürfnisse mit innovativen Lösungen zu erfüllen.“

„Erfolgreiche Unternehmen wie TRG folgen aktuellen Trends und bieten ihren Kunden leistungsfähige Lösungen“, meint Robert Stabler, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Durst. Markenartikler wünschen sich kürzere Vorlaufzeiten, nachhaltige Herstellungsverfahren und herausragende Produkte. Die Delta SPC 130 Automatic erfüllt all diese Anforderungen und bietet Kunden gleichzeitig die neueste, zuverlässigste und kostengünstigste Produktionsmethode auf dem Markt. Wir freuen uns, eine Lösung anbieten zu können, die sowohl TRG als auch ihren Kunden die Funktionen und das Know-how für eine flexibilisierte Massenproduktion an die Hand gibt, ohne Kompromisse bei der Qualität machen zu müssen.“

Über TRG

TRG, vor fast 100 Jahren in den USA in Cicero, Illinois, gegründet, gehört zu den größten unabhängigen Wellpappen- und Displayherstellern des Landes mit über 30 Standorten im ganzen Land. Seit der Gründung hat TRG ihr Angebot um eine Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen erweitert, u. a. um Big-Box- und Schutzverpackungen, einzelhandelsfertige Verpackungen, Displays, Co-Packing, Fulfillment und Versand. TRG hat es sich zur Aufgabe gemacht, den anspruchsvollsten Kunden wertsteigernde Lösungen anzubieten.

Besuchen Sie für weitere Informationen über TRG www.teamtrg.com oder kontaktieren Sie Melanie Knowles, Marketing Director bei TRG.

Über Koenig & Bauer Durst

Koenig & Bauer Durst ist ein junges Unternehmen auf dem Markt für digitale Drucksysteme. Die beiden Muttergesellschaften Koenig & Bauer und Durst Group halten jeweils 50 Prozent der Anteile an dem 2019 gegründeten Joint Venture. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Single-Pass-Digitaldruckmaschinen für die Faltschachtel- und Wellpappenproduktion. Sie vereint die technologische Orientierung und die Marktkompetenz der beiden Muttergesellschaften – sowohl in der Entwicklung von Digitaldrucksystemen als auch im Maschinen- und Anlagenbau. Das Unternehmen ist in die Service- und Vertriebsstrukturen von Koenig & Bauer und Durst Group eingebunden und beschäftigt eigenes Personal.

Weitere Informationen unter www.koenig-bauer-durst.com