Führungskräfte von Koenig & Bauer (US/CA) hielten vor 26 Schüler:innen der German International School in Dallas einen Vortrag über die Vielfalt papierbasierter Produkte im Alltag und die Bedeutung von Recycling und Nachhaltigkeit (1)

Im Rahmen der Initiative TICCIT (Trees Into Cartons, Cartons Into Trees) besuchten Führungskräfte von Koenig & Bauer (US/CA) in diesem Frühjahr die German International School, eine private Grundschule in Dallas, USA. Ziel des Besuchs war, die Schüler:innen für eine nachhaltigere Zukunft zu begeistern. Das TICCIT-Programm wurde vom Paperboard Packaging Council (PPC) ins Leben gerufen, einem Handelsverband für Unternehmen, die Kartonverpackungen herstellen. Es zielt darauf ab, Schüler:innen der ersten bis fünften Klasse zu vermitteln, auf welche Weise Bäume, Recycling und Umwelt miteinander in Verbindung stehen.

"Koenig & Bauer freut sich, das diesjährige TICCIT-Programm zu unterstützen und jungen Menschen die Bedeutung von Nachhaltigkeit und Recycling zu vermitteln", so Kilian Renschler, CEO von Koenig & Bauer (US/CA). "Wir kennen diese besondere Verbindung aus erster Hand - unsere Kund:innen stellen jeden Tag nachhaltige und recycelbare Papierverpackungen her. Jetzt ist es an der Zeit, diese Botschaft zu verbreiten."

Die Kinder der German International School waren von dem Projekt von Koenig & Bauer zum Earth Day begeistert (2)

Anlässlich des Earth Days hatte das Team von Koenig & Bauer - Kilian Renschler, begleitet von Gerrit Zwergel, Senior Vice President Finanzen und CFO, sowie Eric Frank, Senior Vice President Marketing und Produktmanagement - für die Schüler:innen einen unterhaltsamen, lehrreichen und interaktiven Tag vorbereitet. Er begann mit einer kurzen Präsentation über die Fülle von Papierprodukten im Alltag sowie die Bedeutung von Recycling und Nachhaltigkeit. In einer interaktiven Sitzung konnten die Schüler:innen Fragen stellen und mehr über den Papierherstellungsprozess, die Welt des Drucks und die Auswirkungen auf ihr eigenes Leben erfahren.

Im Außenbereich setzte die Gruppe im Anschluss daran gemeinsam lebende Setzlinge in leere Frühstücksflockenschachteln ein, die die Schüler:innen mit einer Anleitung zum Einpflanzen mit nach Hause nehmen konnten. Alle Kinder waren sehr gespannt darauf, ihre Bäume zu pflegen und wachsen zu sehen. Die Lehrer:innen der German International School übernahmen die Koordination der Veranstaltung und sorgten so dafür, dass die Schüler:innen neue Erkenntnisse über die Bedeutung von Recycling und Nachhaltigkeit gewinnen konnten.

Das Team von Koenig & Bauer (US/CA) half den Kindern beim Pflanzen ihrer Setzlinge, die sie mit nach Hause nehmen konnten, um neue Bäume zu pflanzen (3)

"Dies war ein sehr wichtiges und spannendes Projekt für unsere Schüler", resümiert Annegret Richardson, Schulleiterin der German International School in Dallas. "Wir behandeln über das ganze Jahr hinweg auch Themen rund um Recycling und Natur. Das Angebot von Koenig & Bauer hat diesen Unterricht bereichert. In der Woche vor der Veranstaltung haben wir den Earth Day gemeinsam besprochen und das war der krönende Abschluss. Unsere Schüler:innen waren sehr begeistert und konnten den Tag kaum erwarten.”

Das 2010 vom Paperboard Packaging Council ins Leben gerufene TICCIT-Programm wird an Schulen im ganzen Land rund um den Earth Day durchgeführt. Nach dem Unterricht im Klassenzimmer setzen die Schüler:innen Baumsetzlinge in mit Erde gefüllte Pappkartons, die sie mit nach Hause nehmen und mit ihren Familien einpflanzen können. Die Pappkartons werden nach dem Einpflanzen auf natürliche Weise biologisch abgebaut und schließen so den Lebenszyklus "Bäume zu Kartons, Kartons zu Bäumen" wieder ab.

Interessante Website: www.paperbox.org