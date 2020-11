Kooperation auf Augenhöhe

Wachstumsmarkt Foliendruck mit wasserbasierenden Farben

Neuer Markt für die RotaJET

Zusätzliche Farben, flexible Materialien, Nachhaltigkeit fördern

Koenig & Bauer schließt Kooperation zur Weiterentwicklung der RotaJET. Mit der neuen Maschine für digital gedruckte, flexible und dehnbare Folien stärkt Koenig & Bauer seine strategische Fokussierung auf den Wachstumsmarkt Verpackung und Digitaldruck. Bereits im kommenden Jahr soll die Maschine, die auf Basis der RotaJET entwickelt wird, in die Produktion von digital bedruckten, flexiblen und dehnbaren Folien gehen.

Beispielhaftes Foto einer RotaJET

„Unsere RotaJET ist in den Bereichen Papier- und Dekordruck sehr gut im Markt angekommen. Nun wollen wir diesen Schritt mit dem digitalen Bedrucken von Folie, mit einem der weltweit herausragenden Player in diesem Bereich, weitergehen“, so Koenig & Bauer Vorstandsmitglied Christoph Müller.

Die Maschine wird eine maximale Bahnbreite von 1.380 mm haben und Folien mit einer Dicke zwischen 0,12 und 0,3 mm beidseitig bedrucken können. „Koenig & Bauer gilt als ökologischer Vorreiter im industriellen Hochleistungs-Inkjetdruck – Mit unserem Partner, der neuen Maschine und wasserbasierenden Farben werden wir die Nachhaltigkeit fördern und durch das digitale Bedrucken von flexiblen und dehnbaren Folien, den Markt verändern“, so Christoph Müller weiter.

Sonderfarben wie weiß oder metallic können dann im Inkjetverfahren gedruckt werden.