Continent-Zeitungsrotation für Standort in Hornslet

Ersatzbeschaffung für ältere Wettbewerbsanlage

Ergänzung der bestehenden Colora-Zeitungsrotation

Produktion von bis zu 48 Seiten starken Tabloid-Produkten

Mehr Flexibilität, zusätzliche Druckkapazität und höhere Produktivität

Produktionsaufnahme für Jahreswechsel 2023/2024 geplant

Gemeinsames EAE OPS Print System für beide Koenig & Bauer-Maschinen

Gert Nielsen (links) und Henrik Quistgaard (in der Mitte) von Avis-Tryk freuen sich gemeinsam mit Håkan Runden von Koenig & Bauer DK über eine weitere Zeitungsrotation von Koenig & Bauer am Standort in Hornslet

Die dänische Druckereigruppe Erritsø Tryk erweitert ihre Druckkapazitäten im Druckhaus Avis-Tryk. Dazu wird im Werk Hornslet eine Continent-Zeitungsrotation von Koenig & Bauer als Ersatz für eine ältere Wettbewerbsmaschine installiert. Morten Rasmussen, CEO, und Håkan Runden, Sales & Service Director bei Koenig & Bauer DK, freuen sich über “eine weitere Koenig & Bauer-Rotation in Dänemark, um die führende Position von Koenig & Bauer im skandinavischen Zeitungsmaschinen-Markt weiter zu festigen”.

Die Anlage verfügt über sechs automatische Rollenwechsler inklusive Patras-Rollenbeschickung, sechs Drucktürme für den 4+4-Druck sowie ein robustes KF3-Klappenfalzwerk. Damit sind bis zu 48 Seiten starke Tabloid-Produkte realisierbar.

Mehr Flexibilität für Avis-Tryk

Als Einfach-Umfang-Anlage bietet die Continent mit dem Vier-Seiten-Tabloid-Seitensprung Avis-Tryk nun mehr Flexibilität. Dank Strangsplittung und Stranghefter im Falzüberbau lassen sich die Tabloid-Produkte zudem variabel in mehrere geheftete Sektionen auch mit unterschiedlicher Seitenzahl aufteilen. Darüber hinaus ist die Continent mit einem an das Klappenfalzwerk angebundenen dritten Falz zur Magazin- und Postfalz-Produktion ausgestattet.

Die Produktionsaufnahme der Anlage ist für den Jahreswechsel 2023/2024 geplant. Das dänische Druckunternehmen profitiert dann von zusätzlicher Kapazität und damit höherer Produktivität. Dies schafft die Voraussetzung, um neue Aufträge zu gewinnen und Druckerzeugnisse gleichzeitig wirtschaftlich in bester Qualität herzustellen. “Diese moderne, flexible Druckmaschine erfüllt exakt das Anforderungsprofil, welches wir vorab definiert haben”, betont Gert Nielsen, Adm. Director von Avis-Tryk. “Somit stellt die Continent ein Investment in die Zukunft unseres Druckbetriebs dar, das uns ermöglicht, unsere Kund:innen mit einer breiten Palette an qualitativ hochwertigen Druckerzeugnissen zu begeistern.” Avis-Tryk produziert Tages- und Wochenzeitungen sowie Werbepublikationen für den dänischen Markt. Die Gruppe gehört zu JP/Politikens Hus, der größten Mediengruppe des Landes.

Langjährige Zusammenarbeit

“Die jahrzehntelange, sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer, die führende Maschinentechnik und der Top-Service waren die maßgeblichen Gründe, dass wir uns wieder für eine Druckmaschine von Koenig & Bauer entschieden haben”, so Nielsen. Bereits seit fast 30 Jahren sind in der Erritsø-Tryk-Gruppe Zeitungsdruckmaschinen von Koenig & Bauer im Einsatz – eine Commander in Erritsø seit 1994, eine Commander 6/2 in Glostrup seit 2008 und eine Colora in Hornslet seit 2009.

Für einen möglichst schlanken und effizienten Produktionsworkflow wird künftig ein gemeinsames EAE OPS Print System die Produktionsplanung und das Presetting für beide Koenig & Bauer-Maschinen im Werk Hornslet übernehmen.