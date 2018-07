Traditionell-moderne Leitidee der Marke Koenig & Bauer

Markenführung und Markenkommunikation als unternehmerische Erfolgsfaktoren

Förderung der Kompetenz der deutschen Wirtschaft in Designfragen

Koenig & Bauer zählt zu den Preisträgern des German Brand Award 2018. Die renommierte Auszeichnung wurde zum dritten Mal vom Rat für Formgebung und dem German Brand Institute vergeben. Sie würdigt innovative Marken, eine konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation. Ziel des Preises ist es, neue Markentrends zu entdecken und zu präsentieren.

Für den neuen Markenauftritt des Unternehmens erhielt Koenig & Bauer den German Brand Award in der Kategorie „Industry, Machines & Engineering“

Der Druckmaschinenhersteller mit Hauptsitz in Würzburg überzeugte durch die traditionell-moderne Leitidee der Marke Koenig & Bauer – sachlich und modern im Erscheinungsbild, aber zugleich als Erinnerung an die beiden Gründerväter des Unternehmens, die vor mehr als 200 Jahren den Grundstein des Druckmaschinenbaus gelegt haben. „Wir sind stolz auf diese hohe Auszeichnung“, freut sich Dagmar Ringel, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing bei Koenig & Bauer. „Unsere moderne Dachmarke macht deutlich, wofür das Unternehmen steht – für die Vereinbarung von Tradition und Innovation im Druckmaschinenbau.“

Initiator des German Brand Award ist der Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestags vom Bundesverband der Deutschen Industrie und einigen führenden Unternehmen als Stiftung gegründet wurde, um die Kompetenz der deutschen Wirtschaft in Designfragen zu fördern. Gemeinsam mit der GMK Markenberatung ging daraus das German Brand Institute hervor, das die begehrte Auszeichnung jährlich auslobt. Das Prädikat würdigt das Engagement um die Wettbewerbsfähigkeit starker Marken und soll das Bewusstsein der Markenführung und Markenkommunikation als unternehmerischen Erfolgsfaktor schärfen.

In den Wettbewerbsklassen „Excellence in Branding“, „Industry Excellence in Branding“ und „Excellence in Brand Strategy, Management and Creation“ zeichnet der German Brand Award die Beiträge herausragender Markenführung und Markenkommunikation aus. Alle Preisträger haben im Vorfeld eine Nominierung durch das German Brand Institute, seine Markenscouts oder Expertengremien erhalten. Die interdisziplinäre Jury setzt sich aus Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen.

Koenig & Bauer erhielt für den neuen Markenauftritt, der zum 200-jährigen Geburtstag des Traditionsunternehmens im Herbst 2017 umgesetzt wurde, eine „Special Mention“ in der Kategorie „Industry, Machines & Engineering“. Die Preisverleihung und Übergabe der Auszeichnung fand im Rahmen einer feierlichen Gala am 21. Juni 2018 in Berlin statt.