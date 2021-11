Noch innovativer und effektiver

Modernes Maschinendesign

Komfortabel in der Bedienung durch intelligente Prozesse

Noch innovativer und effektiver, das ist der neue Leistungsmaßstab im Blechdruck. Sieben Jahre nach der Markteinführung der MetalStar 3, von der weltweit über 400 Druckwerke installiert wurden, stellt Koenig & Bauer die neue MetalStar 4 vor.

Die neue MetalStar 4 präsentiert sich in einem neuen ansprechenden Design (1)

Die MetalStar 4 präsentiert sich in neuem Gewand mit innovativer und wegweisender Technik. Um den wachsenden Anforderungen des Blechdruckmarktes noch besser gerecht zu werden, verfügt die MetalStar 4 über neue Funktionen und Verbesserungen im Anleger, eine hochmoderne Messtechnik und intelligente Funktionen zur Überwachung der Produktion und Steigerung der Ergonomie. Unverändert bleibt die bewährte MetalStar-Technologie wie das kurze und dynamische Farb- und Feuchtwerk, der hochpräzise Registerdruck dank des Tafellaufs im Greiferschluss sowie die weitreichenden Automatisierungen, welche die Rüstzeiten auf ein Minimum reduzieren.

Einige der größten Neuerungen der MetalStar 4 finden sich am Anleger. Blechdruckspezifische Updates wie zum Beispiel neue Sensoren, neu designte Blasrohre und Abstreifer und Anpassungen am Anlagetisch erhöhen die Zuverlässigkeit der Tafelzuführung erheblich. Selbst bei herausfordernden Materialien überzeugt die Zuverlässigkeit des Anlegers. Abgerundet wird der Anleger durch ein neues Touchpanel, an dem die Lufteinstellung vorgenommen und jobbezogen abgespeichert werden kann. So kann bei Wiederholaufträgen bequem die letzte Einstellung geladen und die Produktion direkt gestartet werden.

Das Inline-Farbregelungssystem MetalControl reduziert Farbeinrichtezeiten und garantiert Farbkonstanz über die gesamte Auflage (3)

Das Inline Farbmess- und Regelsystem MetalControl, welches für die MetalStar 4 verfügbar ist, misst die Farbdichten auf jeder Tafel im Druckkontrollstreifen oder auf einzelnen Farbfeldern und regelt alle zehn Tafeln die Farbzonen vollautomatisch. So wird sichergestellt, dass die vorgegebenen Solldichten innerhalb des Druckjobs immer erreicht und gehalten werden. Unabhängig vom Bediener oder von der Tageszeit. Darüber hinaus unterstützt MetalControl den Bediener beim Einrichten des Druckjobs. MetalControl kann die Zieldichten vollautomatisch in einem Abzug einrichten, mittels eines Sandwich-Verfahrens. Alternativ können mit MetalControl auch wie gewohnt beim Einrichten Einzelabzüge gedruckt werden. MetalControl macht dann nach jedem Abzug einen Einstellvorschlag.

Der neue ErgoTronic-Leitstand bildet das Herz der MetalStar 4. Dank der übersichtlichen und modernen Software ist die Bedienung der MetalStar 4 intuitiv. Über einen 23“ Touchscreen werden alle Einstellungen vorgenommen. Der Leitstand kann mit einem 75“ Wallscreen ausgestattet werden, auf dem die Messergebnisse von MetalControl und die einzelnen Zonenöffnung in jedem Farbwerk dargestellt werden. Zusätzlich kann hier jeweils ein Livebild von einer der Beobachtungskameras angezeigt werden, welche an neuralgischen Punkten an der Druckmaschine angebracht sind. Somit kann man bequem vom ErgoTronic-Leitstand kritische Positionen direkt live beobachten und bei Bedarf eingreifen.

Vom ErgoTronic-Leitstand aus können alle Funktionen der MetalStar 4 bequem gesteuert und überwacht werden. Neu ist der 75“ Wallscreen (2)

In Sachen Automatisierung ist die MetalStar 4 nach wie vor der Vorreiter auf dem Blechdruckmarkt. Features wie das parallele Waschen von Gummituch und Gegendruckzylinder mit CleanTronic Synchro oder das parallele Waschen des Farbwerkes während des Gummituchwaschens mit DriveTronic SRW (Simultaneous Roller Washing) garantieren die kürzesten Rüstzeiten im Blechdruck. Der vollautomatische Plattenwechsel FAPC (Fully Automatic Plate Change) ist nun noch schneller und wurde mit einem neuen Einführsystem ausgestattet, welches die Stabilität deutlich erhöht.

Jede MetalStar 4 wird direkt an die individuellen Bedürfnisse des Kunden und den Einsatzzweck angepasst. Angefangen von speziellen Ausstattungspaketen für den UV- und UV-LED-Druck, über verschiedenste Inline-Lackiermöglichkeiten bis zu den bewährten Sheet Handling-Modulen und den weltweit bewährten und geschätzten Tafeltrocknern von Koenig & Bauer.

All diese Details und mehr machen die MetalStar 4 zur leistungsstärksten und effizientesten MetalStar, die es je gab.