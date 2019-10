Elektrisches Retrofit

Integration von zwei Drucktürmen in die bestehende Maschine

Koenig & Bauer als kompetenter Ansprechpartner

Maschinen auf dem aktuellen Stand der Technik

Die beiden Comet-Anlagen bei Calprint S.L. (2) Durch ein umfangreiches elektrisches Retrofit hat das spanische Unternehmen Calprint S.L. seine beiden Comet-Anlagen von Koenig & Bauer auf den neuesten Stand der Technik gebracht. „Uns war es wichtig, dass unsere Maschinen trotz der Maßnahmen weiter produzieren. Dies haben wir durch die professionelle, schnelle und kompetente Abwicklung von Koenig & Bauer geschafft“, so Maximiliano Miguel, technischer Leiter Calprint S.L. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren schon viel in die Drucktechnik und das Werk investiert. Durch die nun durchgeführten Maßnahmen konnte die Qualität der Produkte noch einmal gesteigert werden. Eugenio Gascon, Präsident von Calprint S.L.: „Aufgrund der Retrofitmaßnahmen und die damit verbesserte Qualität unserer Produkte konnten wir in kürzester Zeit neue Kunden dazugewinnen. Wir sind sehr zufrieden und für die Zukunft nun sicher aufgestellt.“ Unter anderem wurden die sechs Rollenwechsler, zwei Falzapparate und das Steuerungssystem auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Zudem wurden noch weitere Drucktürme umgezogen und in die bestehende Maschine integriert. Martin Schoeps, Leiter Service Projekte und Vertragsmanagement Koenig & Bauer Digital & Webfed: „Es war wirklich ein sehr anspruchsvolles Projekt. Der enge Zeitrahmen, das Retrofit und die Inbetriebnahme der Drucktürme haben reibungslos funktioniert.“

Calprint S.L.

Die Druckerei mit Sitz in der Nähe von Valladolid in Spanien ist schon seit Jahren auf Wachstumskurs. Calprint S.L. druckt unter anderem die spanischen Tageszeitungen El Mundo, El Norte de Castilla, Gaceta de Salamanca und Diario de Leon.