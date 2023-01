Buchproduktion für namhafte Verlage

Rapida 164 der neuesten Generation im Praxiseinsatz

Deutlich erweiterte Farbinformationen auf einen Blick

Schneller Überblick durch Traffic Lights

Dario Martinelli (l.), Inhaber und Geschäftsführer von Printer Trento, und Gianni Girardi, Mitbegründer und ebenso Geschäftsführer, investieren ständig in innovative Technologien und haben ihr Unternehmen damit zu einem der großen Buchproduzenten Europas entwickelt (1)

Seit Jahrzehnten gehört Printer Trento in der gleichnamigen norditalienischen Stadt zu den modernsten und größten Buchproduzenten Mitteleuropas. Auf fünf Rapida-Großformatmaschinen von Koenig & Bauer entstehen pro Jahr 15 Mio. Bücher. Über 150 Mitarbeitende produzieren in den zwei Druckbetrieben, der Buchbinderei und dem Logistikzentrum für namhafte Verlage im In- und Ausland.

Zwei der insgesamt fünf Rapida-Jumbos im Drucksaal von Printer Trento (2)

Regelmäßig investiert Inhaber Dario Martinelli und sein Team in neueste Drucktechnik als Grundlage für hohe Leistungen und kürzeste Produktionszeiten. Die jüngste Rapida 164 ging Ende 2020 in Betrieb. Um eine gleichbleibende und durchgängige Druckqualität sicherzustellen, ist der gesamte Maschinenpark mit dynamischer Mess- und Regeltechnik von Koenig & Bauer ausgestattet. Ziel ist es, den Makulaturbedarf deutlich zu reduzieren und die Rüstzeiten zwischen den einzelnen Druckjobs erheblich zu verringern.

Leitstand einer Achtfarben-Rapida mit Wallscreen, Leitstands- und zusätzlichem Expertenmonitor mit deutlich erweiterten Farbinformationen sowie Traffic Lights (3)

Experten-Monitor für zusätzliche Angaben zur Farbregelung

Um den steigenden Qualitätsanforderungen der Verlage bzw. der Konsumenten gerecht zu werden, erprobt und investiert Printer Trento ständig in innovative Technologien – zuletzt u. a. für die Farbregelung. Seit Frühjahr 2022 testet das Unternehmen an seinen Druckmaschinen den Experten-Monitor von Koenig & Bauer, der an einem separaten Bildschirm – in diesem Fall an einem Farbabstimmtisch neben dem Leitstand der Rapida 164 – alle Farbwerte, die über die QualiTronic im Inline-Prozess gemessen werden, auf einen Blick anzeigt. Das sind im Einzelnen:

Visual Delta E, sofortige Anzeige des Unterschieds zwischen einem Druckbogen und dem folgenden, durch Inline-Messsystem gemessen

Tonwertzunahmen in den Prozentsätzen 40 und 80 in verschiedenen Lesepunkten

Traffic Lights, die auf einen Blick zeigen, ob die Farbwerte exakt wiedergegeben werden

Basiseinstellungen für densitometrische Messungen und auch minimale und maximale Dichten diesbezüglich

Diagramm des Farbprofils des vergangenen Druckbogens, um die Dynamik der aktuellen Farbkorrektur zu beurteilen

Separater Farbabstimmtisch mit Expertenmonitor für Druckabnahmen durch die Auftraggeber (4)

Der Experten-Monitor entlastet die Fläche des Wallscreens deutlich. Denn seine drei Anzeigeflächen lassen sich komplett für Kamerabilder (z. B. QualiTronic ColorControl, Bogenführung) sowie weitere Funktionen nutzen.

Inline-Farbregelung mit QualiTronic ColorControl: alle Ampeln zeigen auf grün bei gleichbleibendem Trend. Die Druckproduktion kann weiterlaufen (5)

Farbqualitätscockpit als Option

Bei Printer Trento erfolgt die Farbabstimmung an den Druckmaschinen zusammen mit internen Experten sowie oftmals gemeinsam mit den Auftraggebern. Aus diesem Grund verfügt das Unternehmen über einen Farbabstimmtisch neben dem Leitstand. Dieser ist als komplexes Farbqualitätscockpit mit Experten-Monitor aufgebaut. Aber auch ein zusätzlicher Monitor am Leitstand der Rapida-Maschinen ist möglich und bei ersten Anwendern im Einsatz. Egal, welche Aufstellmöglichkeit gewählt wird, der Experten-Monitor bietet folgende Vorteile:

deutlich erweiterte Farbinformationen ohne zusätzliche Mausklicks direkt im Blick

einfache Anzeige über Traffic-Lights (Ampelsystem)

die Farbqualität kann auch mit größeren Gruppen besprochen werden, ohne dabei den Leitstand zu blockieren

Der Experten-Monitor wendet sich vor allem an Drucker, die mit hohen Qualitätsstandards arbeiten, wie es beispielsweise bei der Produktion von Bildbänden im Bereich Kunst und Architektur erforderlich ist. Er ist eine perfekte Option, wenn es darum geht, umfangreiche Informationen über Farbe und Farbqualität auf einen Blick zu bestimmen und auszuwerten.

Farbregelung über ErgoTronic ColorControl am Leitstand: die Farbqualität im dritten Werk (Magenta) muss verbessert werden (6)

Für Rapida-Maschinen ab Baujahr 2018 verfügbar

Nach Abschluss der Industrieerprobung u. a. bei Printer Trento ist der Experten-Monitor seit Herbst 2022 auch für alle anderen Interessenten verfügbar. Er lässt sich an allen Rapida-Maschinen ab Baujahr 2018 nachrüsten. Voraussetzungen sind lediglich ein aktuelles Mess- und Regelsystem wie QualiTronic ColorControl oder ErgoTronic ColorControl.

In Zukunft sollen weitere Qualitäts-Features integriert werden, die für das Qualitätsmanagement in den Druckbetrieben interessant und hilfreich sind.

Interessante Website: www.printertrento.it