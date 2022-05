Kunden bei Werksabnahme sehr zufrieden

Leidenschaft für CI-Flexodruckmaschinen

Klares Bekenntnis zum flexiblen Druck

Weiterer Fortschritt Effizienzprogramm P24x

Das Team von Hovat und Koenig & Bauer bei der Werksabnahme in Würzburg (1)

Die neue Organisationsstruktur für CI-Flexodruckmaschinen trägt Früchte - die ersten zwei in Würzburg montierten CI-Flexodruckmaschinen wurden nach erfolgreicher Werksabnahme an ihre Kunden ausgeliefert. Um Kompetenzzentren zu schaffen wurde die Innenmontage von Koenig & Bauer Flexotecnica, im Rahmen des Effizienzprogramms P24x, aus Tavazzano nach Würzburg verlegt. Die Geschäftsführung von Koenig & Bauer Flexotecnica, ebenso wie die Bereiche „Entwicklung & Forschung“, „Vertrieb & Service“ sowie administrative Bereiche verbleiben am Standort in Tavazzano. Koenig & Bauer Vorstandsmitglied Christoph Müller bewertet die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung bisher als vollen Erfolg: „Man kann wirklich von einem italienisch-deutschen Teamwork sprechen. Alle Kolleg:innen haben sich gegenseitig zu hundert Prozent unterstützt und Hand in Hand gearbeitet.“

Die beiden ersten zwei Maschine waren eine Evo XC für Hovat Limited aus dem Vereinigten Königreich und eine Evo XD für das deutsche Unternehmen Perga: Konstruiert und vormontiert wurden die beiden Maschinen in Italien, Endmontage und Werksabnahme wurden in Würzburg durchgeführt. „Eine solche Übergabe erfordert sehr gute Kommunikation und die Bereitschaft ein Team zu sein. Durch die Leidenschaft für den Maschinenbau und die professionelle Einstellung jedes Einzelnen haben wir es geschafft, die Maschinen fertigzustellen. Ich bin wirklich sehr stolz auf das gesamte Team“, so Christoph Müller weiter.

Bei erfolgreich durchgeführten Drucktests mit Perga im Customer Technologie Center in Würzburg (2)

Evo XD 8 für Perga und eine Evo XC 8 für Hovat Limited

Die moderne Evo XD für die Perga GmbH ist mit ihren acht Druckwerken, einer neuen Trockner-Generation und einer neu entwickelten Antriebs- und Steuerungstechnik für hohe Qualitätsanforderungen mit unterschiedlichsten Materialien zugeschnitten und für Bahnbreiten bis zu 1.320 mm und Rapportlängen bis zu 1.070 mm geeignet. Zu den technischen Highlights gehört u. a. ein hocheffizientes, energiesparendes Lüftungssystem für die Zwischen- und Brückentrockner. Die Evo XC für Hovat Limited ist eine kompakte und hochleistungsfähige CI-Flexodruckmaschine. Mit insgesamt acht Druckwerken und sehr geringem Platzbedarf ist sie in zwei Versionen erhältlich, die beispielsweise eine maximale Rapportlänge bis zu 850 mm oder eine Druckgeschwindigkeit bis zu 400 m/min aufweisen. Darüber hinaus ist sie mit einem neuen Trocknerkonzept und digitalen Industrie-4.0-Funktionen ausgestattet. Das Maschinenkonzept ist ideal, um Produkte aus Folien, Papier oder Laminaten in kleinen und mittleren Auflagen rentabel zu produzieren.