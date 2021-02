Hochleistungs-Bogenoffset für Verpackungsbetrieb in Pakistan

Verpackungsproduktion mit bis zu 18.000 Bogen/h

Umfangreiche Ausstattung für den Kartonagendruck

Weiter auf Expansionskurs

Ende vergangenen Jahres nahm Vision Foods & Packaging in Lahore/Pakistan eine Sechsfarben-Rapida 106 mit Lackturm und Auslageverlängerung in Betrieb. Mit der hoch automatisierten Bogenoffsetmaschine im 3b-Format baut das erst vor fünf Jahren gegründete Unternehmen – Teil eines großen lokalen Herstellers im Bereich FMCG – seine Druckkapazitäten deutlich aus. Produziert werden Verpackungen für die Lebensmittel- und Süßwarenindustrie hauptsächlich für die Betriebe der Unternehmensgruppe.

Mit der High-End-Rapida wird das Unternehmen seiner Vision gerecht, sich zu den führenden Verpackungsherstellern der Region zu entwickeln. Vision Foods & Packaging verfügt bereits heute über moderne Technik in allen Phasen des Produktionsprozesses. Dazu gehören u. a. drei Flachbettstanzen von Iberica (die neueste ist eine Optima 106), Faltschachtelklebeanlagen sowie CTP-Systeme inklusive Workflow- und Farbmanagement-Lösungen.

Anlässlich der Maschineneinweihung überreichen Bhupinder Sethi (4.v.r.), Senior Sales Manager von Koenig & Bauer, und Akhlaq A. Khan, Direktor des Koenig & Bauer-Vertriebspartners Imprint Packaging Solutions (3.v.r.), ein Modell der Hochleistungs-Rapida 106 an Ch. Zulfiqar Ali (4.v.l.), Group CEO Vision Packaging & Expert Advertising, und sein Team – v.l. Major Fazal, Admin Manager Vision Packaging, Amer Iqbal, General Manager Vision Packaging, Hina Zulfiqar, Director Vision Packaging & Expert Advertising, Muhammad Bilal Ashraf, Operations Manager Vision Packaging, Kashif Afaq, General Manager Expert Advertising (Group Company) (1)

Perfektion bis ins Detail

Die Rapida 106 produziert mit Leistungen bis zu 18.000 Bogen/h und verfügt über umfangreiche technische Features zur Verarbeitung von Kartonagen. Für die wirtschaftliche Verarbeitung dieser Bedruckstoffe ist sie um 675 mm höher gesetzt. Zur Ausstattung gehören u. a. Plattenwechsel-Automaten, Farbwerktemperierung, EasyClean-Farbkastenbleche und CleanTronic-Wascheinrichtungen. Rapida-typisch sind ebenso DriveTronic-Anleger, die ziehmarkenfreie Anlage DriveTronic SIS und auskuppelbare Farbwerke.

Mit der Rapida 106 will Vision Foods & Packaging eine optimale Effizienz in der Druckproduktion erzielen. Hoher Output, eine perfekte Druckqualität und die deutliche Reduzierung von Makulatur stehen dabei im Mittelpunkt. Aktuelle technologische Features, ein hoher Automatisierungsgrad und ein leistungsstarker, schneller Service vor Ort durch die Spezialisten des Koenig & Bauer-Vertriebspartners Imprint Packaging Solutions gehörten zu den Argumenten, die für die Beschaffung der Rapida 106 sprachen.

Ch. Zulfiqar Ali, Group CEO Vision Packaging & Expert Advertising (r.), hier im Bild mit Bhupinder Sethi von Koenig & Bauer, hat für Vision Foods & Packaging eine klare Wachstumsstrategie (2)

Alle Zeichen auf Wachstum

Vision Foods & Packaging verfügt derzeit über eine Produktionsfläche von fast 20.000 qm und will weiter wachsen. Ch. Zulfiqar Ali, Group CEO Vision Packaging & Expert Advertising, erläutert: „Wir haben ambitionierte Wachstumspläne, die auch eine neue Produktionsstätte mit neuen Verpackungslinien beinhalten.“ Mit dieser Expansion will das Unternehmen seinen Anteil am Faltschachtelmarkt erhöhen.

Bereits jetzt produziert Vision Foods & Packaging in drei Schichten rund um die Uhr. Die durchschnittlichen Druckauflagen liegen zwischen 10 und 30.000 Bogen. Eine Zertifizierung nach ISO 9001 wurde erfolgreich absolviert