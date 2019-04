Investition in den Digitaldruck

Individualisierung der Dekore

Kleinere Aufträge hocheffizient drucken

Flexibel, leistungsfähig und produktiv

Beispielhaftes 3D-Schema einer RotaJET 225 für den digitalen Dekordruck

Ein weiteres Unternehmen investiert in eine RotaJET 225 von Koenig & Bauer für den 4/0-Druck. Nach der Investition der Interprint GmbH aus Arnsberg in eine zweite Anlage, steigt nun ein weiteres Unternehmen in den Digitaldruck ein. Koenig & Bauer Vorstandsmitglied Christoph Müller: „Wir sehen zukünftig nachhaltiges Wachstum in den industriellen Druckmärkten. Allem voran, die für Koenig & Bauer wichtigen Segmente des digitalen Dekordrucks und des Verpackungsdrucks. Mit Bahnbreiten von bis zu 225 cm adressiert die RotaJET beide Marktbereiche optimal.“ So konnte Koenig & Bauer neben der Dekormaschine für Interprint, bereits im Januar den Verkauf einer RotaJET 168 an TetraPak vermelden. Wie zuletzt gemeldet befindet sich die erste CorruJET für die HANS KOLB Wellpappe in der Inbetriebnahmephase.