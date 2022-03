Rüstzeit der Stanze verkürzt sich um ca. 70 Prozent

Stanze kann bei laufender Produktion vorbereitet werden

Optimale Zugänglichkeit verbessert Ergonomie

Produktivität der Maschine wird deutlich gesteigert

Die neue vorrüstbare Rotationsstanze für die High Board Line Rotationsstanze CorruCUT von Koenig & Bauer steigert die Produktivität. Diese innovative Weiterentwicklung ermöglicht während der Produktion, den nicht in Produktion befindlichen Stanzzylinder vorzurüsten. Die Stillstandzeiten der Maschine verringern sich dadurch erheblich.

Die neue vorrüstbare Rotationsstanze für die High Board Line Rotationsstanze CorruCUT von Koenig & Bauer steigert die Produktivität

Durch die gute Zugänglichkeit der neuen Rotationsstanze kann der Bediener die Stanzwerkzeuge schnell und einfach wechseln. Das offene Design ermöglicht neben der besseren Ergonomie einen effizienten Abtransport des Stanzabfalls: „Wir haben uns sehr genau die Bedienung der neuen Stanze angeschaut und eine optimale Ergonomie für den Bediener geschaffen“, so Hartmut Breunig, Leiter des Produktmanagements von Koenig & Bauer Digital & Webfed.

Durch die Funktion „Easy Job Change“, der hoch automatisierten Vorbereitung der Folgeproduktion, wird der Bediener entlastet, da der Rüstvorgang bereits in der produktiven Zeit vollständig konfiguriert werden kann. Direkt nach Auftragsende wird automatisch die abgeschlossene Produktion abgerüstet und die neue Produktion gerüstet. Beispielsweise erfolgt das Waschen, der Rasterwalzenwechsel, die Formatumstellung in allen Aggregaten etc. ohne eine einzige Interaktion des Bedieners. Mit der neuen vorrüstbaren Rotationsstanze kann der Auftragswechsel vollständig automatisiert werden. Durch diese Vielzahl an neuen Entwicklungen konnte die Produktivität der CorruCUT noch einmal deutlich gesteigert werden. Auch die bereits bekannten Features wie z. B. die Stanzlängenkorrektur auf Einzelnutzenbasis zur separaten Regelung der Nutzenlänge für jede Nutzenreihe sind ebenfalls in der vorrüstbaren Stanze verfügbar.

Als weiteres Alleinstellungsmerkmal wurde die vorrüstbare Rotationsstanze so konzeptioniert, dass sie auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden kann, sofern dies bei der Installation vorgesehen wurde.

Koenig & Bauer steht für Innovation und Fortschritt

Die High Board Line Rotationsstanze CorruCUT wird mit den Automatisierungs- und Digitalisierungs-Features zu einem wettbewerbsfähigen Produktionsmittel für die Wellpappenindustrie. Christoph Müller, Vorstandsmitglied der Koenig & Bauer AG: „Wir sind im Markt für den Wellpappendirektdruck angekommen und wollen durch weitere innovative Ideen unsere Marktposition weiter ausbauen.“