Großes Retrofit an der Cortina

70 Millionen Magazine und Zeitungen im vergangenen Jahr gedruckt

Kontinuität zahlt sich aus

Mitglied im exklusiven International Newspaper Color Quality Club

Die Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer zahlt sich für das finnische Unternehmen Botnia Print Oy Ab aus. Durch die kontinuierlichen Retrofitmaßnahmen an der Cortina hat das Unternehmen nun Planungs- und Produktionssicherheit für die kommenden Jahre. „Wir sind für die sehr gute Qualität unserer Zeitungen und Magazine und natürlich auch für die Zuverlässigkeit gegenüber unserer Kunden bekannt. Dieses sehr hohe Level wollen und müssen wir natürlich halten. Die logische Schlussfolgerung: Wir brauchten absolute Experten, die das Retrofit an unserer Cortina durchführen – die logische Folge war, die ohnehin sehr gute Zusammenarbeit mit Koenig & Bauer fortzusetzen“, so Toni Klemola, Factory Manager bei Botnia Print Oy Ab. So wurde 2017 die Leitebene überholt, im vergangenen Jahr zwei Drucktürme auf den neuesten Stand der Technik gebracht und diverse Softwareupdates durchgeführt. In diesem Jahr gab es ein Retrofit an weiteren Drucktürmen und Steuerungselementen: „Immer mehr Unternehmen machen ihre Retrofits Step by Step. Dafür brauchen die Kunden im Hinblick auf die kommenden Jahre einen starken und verlässlichen Partner an ihrer Seite“, so Martin Schoeps, Senior Servicemanager bei der Koenig & Bauer Digital & Webfed.

Bei einem Besuch bei Botnia Print Oy Ab (v.l.n.r.): Martin Schoeps, Senior Servicemanager Koenig & Bauer Digital & Webfed; Michael Holzapfel, Servicemanager Koenig & Bauer Digital & Webfed; Toni Klemola, Factory Manager Botnia Print Oy Ab; Marcus Juselius, Managing Director AKETA Finland Oy

Botnia Print Oy Ab ist eine der größten Druckereien in Finnland und dort auch der erste Cortina-Anwender, welcher auf den wasserlosen Druck von Koenig & Bauer gesetzt hat. Das Unternehmen ist für seine herausragende Qualität bekannt und Mitglied im exklusiven International Newspaper Color Quality Club. Neben Zeitungen, Zeitschriften und Magazinen bietet Botnia Print eine Vielzahl weiterer Produkte an. Mehr als 100.000 Zeitungen werden täglich gedruckt. Im vergangenen Jahr produzierte die Druckerei zudem mehr als 70 Millionen Magazine.