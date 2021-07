Mit seinem Beitritt zur VDMA-Initiative Blue Competence bekräftigt Koenig & Bauer sein in den Unternehmenswerten verankertes und seit der Firmengründung vor über 200 Jahren gelebtes Engagement in Sachen Nachhaltigkeit sowie soziale und gesellschaftliche Verantwortung. Zur Fachmesse drupa 2000 war bereits die Rapida 105 als erste Bogenoffsetmaschine weltweit mit dem Umweltzertifikat „Emission geprüft“ der Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung ausgezeichnet worden. Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer zielt mit den Standards seiner Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence auf eine ökologische Produkt- und Produktionsgestaltung sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung.

„Lösungen anzubieten, die Klima- und Umweltschutz mit einem hohen praktischen Nutzen und mit Wirtschaftlichkeit für unsere Kunden verbinden, ist erklärtes Unternehmensziel der Koenig & Bauer-Gruppe“, sagt Vorstandssprecher Dr. Andreas Pleßke. „Diesen Anspruch möchten wir mit dem Beitritt zur Initiative Blue Competence untermauern und als Partner mitwirken, nachhaltige Technik und Services zu fördern. Neben ressourcenschonenden und emissionsreduzierten Produkten und Produktionsprozessen liegt der Fokus bei Produktentwicklungen auf energiesparenden Technologien zur Senkung des CO 2 -Ausstoßes in der Druckproduktion. Als einer der Pioniere in der betrieblichen Sozialpolitik bekennen wir uns seit jeher zu unserer Verantwortung für Mitarbeitende und Gesellschaft.“

Zur VDMA-Nachhaltigkeitsinitiative Blue Competence

Blue Competence ist eine Initiative des VDMA, um Nachhaltigkeit im Maschinen- und Anlagenbau zu fördern, aber auch nachhaltige Lösungen der Branche bekannt zu machen. Mit ihrer Partnerschaft verpflichten sich die Mitgliedsbetriebe zur Einhaltung der zwölf nachfolgenden Nachhaltigkeitsleitsätze des Maschinen- und Anlagenbaus, siehe https://www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/439338