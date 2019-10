Strategischer Wachstumsmarkt des Verpackungsdrucks

CI Flexodruck

Erweiterung des Vertriebsnetzes in Südostasien

Koenig & Bauer Flexotecnica

Nach dem erfolgreichen Start der Zusammenarbeit mit der Firma Rieckermann in den Märkten Indonesien, Thailand und Philippinen wird die Partnerschaft ab sofort auf Korea ausgedehnt. Mit Wirkung zum 1. November übernimmt Rieckermann ebenfalls exklusiv den Vertrieb in Vietnam.

„Um unsere Nähe zum Kunden im südasiatischen Markt weiter zu verbessern, haben wir uns für die Verstärkung unserer Kooperation mit dem erfahrenen Industrielösungsanbieter Rieckermann entschieden“, kommentiert Dr. Peter Lechner, CEO bei Koenig & Bauer Flexotecnica. „Das ist ein wichtiger Meilenstein, um in Zukunft erfolgreich an der weiteren Entwicklung des stetig wachsenden Marktes flexibler Verpackungen teilhaben zu können“.

Die neuentwickelte kompakte Evo XC von Koenig & Bauer

Die Erweiterung der Partnerschaft wurde im Koenig & Bauer-Produktionswerk in Tavazzano in der Nähe von Mailand, im Rahmen der Vorstellung der neuen Evo XC, getroffen. „Neben der Evo XD und XG konnten wir uns vor Ort ein Bild der neuen, sehr kompakten und hochproduktiven 8-Farben CI-Flexodruckmaschine machen. Wir sind davon überzeugt, dass die Evo XC in Asien sehr gefragt sein wird“, so Kristian Rieck, Direktor Plastic and Converting bei Rieckermann.