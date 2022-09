Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen

Mit dem Green Dot Award ehrt Koenig & Bauer innovative Beiträge zum nachhaltigen Drucken

Preisträger Andres Kull, CEO Kroonpress, freut sich über die Auszeichnung und insgesamt 20.000 Euro Preisgeld, von denen 10.000 Euro an ein Nachhaltigkeitsprojekt seiner Wahl gespendet werden

Die Preisträger:innen des ersten Green Dot Award von Koenig & Bauer wurden von Dr. Andreas Pleßke (CEO Koenig & Bauer) beglückwünscht: Andres Kull (CEO Kroonpress), Frauke Oeding-Blumenberg (Geschäftsführerin oeding print), Fabrice Peltier (Experte für Verpackungs-Ökodesign)

Erstmals hat Koenig & Bauer in einem feierlichen Event während eines Executive Summits am 30. September in Würzburg den vom Unternehmen eigens ins Leben gerufenene Green Dot Award 2022 verliehen. Andres Kull, CEO von Kroonpress in Tartu/Estland, ist der diesjährige Preisträger. Frauke Oeding-Blumenberg, Geschäftsführerin von oeding print aus Braunschweig, und Fabrice Peltier, Experte für Verpackungs-Ökodesign aus Combloux/Frankreich, freuen sich unter den ersten drei Top-Platzierten zu sein. Dr. Andreas Pleßke, CEO von Koenig & Bauer: „Von unserem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk haben wir viele Best-Practice-Vorschläge mit innovativen Nachhaltigkeitsprojekten von visionären Führungspersönlichkeiten erhalten, die zeigen, dass unsere Branche dieses herausfordernde Zukunftsthema sehr engagiert und zielstrebig angeht. Unserer globalen Führungsmannschaft ist es nicht leicht gefallen, aus diesen herausragenden Vorschlägen den „Best of the Best“ auszuwählen.“

Koenig & Bauer mit umfassender Nachhaltigkeits-Roadmap

Als eine der drei Säulen der Konzernstrategie „Exceeding Print” treibt Koenig & Bauer Nachhaltigkeit als eine besondere Herausforderung unserer Zeit deutlich voran. Eines der Ziele der umfassenden Roadmap ist es, die Kund:innen bei ihren Nachhaltigkeitsaktivitäten zu unterstützen. Mit dem Green Dot Award will Koenig & Bauer eine visionäre Führungspersönlichkeit mit herausragenden Ideen auszeichnen, die bereits in besonderer Weise innovative Beiträge zum nachhaltigen Drucken geleistet hat. Als Preisgeld erhält der Green Dot-Gewinner 10.000 Euro und weitere 10.000 Euro, die für ein Nachhaltigkeitsprojekt seiner Wahl gespendet werden.

Mehrstufiger Auswahlprozess für den Green Dot Award

Weltweit wurden über 1.000 Personen des Koenig & Bauer Vertriebs- und Servicenetzwerks um Vorschläge von Best-Practice-Beispielen mit innovativen Nachhaltigkeitsprojekten visionärer Führungspersönlichkeiten gebeten. Ein Nominierungskomitee mit Teammitgliedern aus Corporate Strategy & Development und Corporate Responsibility hat die eingereichten Vorschläge nach den Kriterien Innovationsgrad, Nachhaltigkeitsgrad und Multiplikatorwirkung bewertet. Die finale Preisfindung auf Basis der Top 3 erfolgte über ein anonymes Online-Voting der weltweiten Führungskräfte von Koenig & Bauer.

Andres Kull, CEO von Kroonpress in Tartu, Estland

Als führende Offsetdruckerei im Baltikum hat Kroonpress mit Greenline Print ein CO 2 -Label zur Berechnung und Einstufung der Treibhausgas-Emissionen von Druckprodukten über ihren Lebenszyklus entwickelt. Als Vorreiter in der Nachhaltigkeitsberichterstattung setzt sich das vielfältig zertifizierte Unternehmen jährliche Nachhaltigkeitsziele und bezieht den Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen.

Frauke Oeding-Blumenberg, Geschäftsführerin oeding print, Braunschweig

oeding print ist einer der nachhaltigsten Druckdienstleister Deutschlands und betreibt mit 100 Prozent Ökostrom und bis zu 25 Prozent Erzeugung direkt vor Ort pro-aktiven Umwelt- und Klimaschutz. Die Druckerei verfügt über umfangreiche Zertifizierungen und bündelt Technik, Know-how und umweltfreundliche Materialien für grüne Druckprodukte. Der Anteil der zertifizierten Papiere konnte von 30 Prozent im Jahr 2011 auf über 80 Prozent gesteigert werden. Im gleichen Zeitraum wurde der Energieeinsatz pro Tonne bedrucktes Papier um 63 Prozent reduziert.

Fabrice Peltier, Experte für Verpackungs-Ökodesign, Combloux, Frankreich

Der anerkannte Verpackungsdesigner und Pionier in Sachen Eco-Design engagiert sich seit Jahren für verantwortungsbewusstere, umweltschonendere Verpackungen. Als Experte in Sachen Verpackungsdesign ist er Teilnehmer der ONUDI (Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung) und Berater für Verpackungshersteller in Entwicklungsländern.