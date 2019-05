Augmented Reality-DataGlass Remote Support verbindet eine hochauflösende Kamera, ein Headset und ein Mikrofon

Koenig & Bauer Flexotecnica erhält die Auszeichnung auf der InfoFlex in New Orleans

Neues Produkt versetzt einen Fernwartungsspezialisten in die Lage, einen Maschinenbediener des Kunden vor Ort anzuleiten und schrittweise Instruktionen zur Problemlösung zu geben

Auf der ersten Messe der Flexographic Technical Association, der InfoFlex 2019, die vom 6.-7. Mai in New Orleans stattfand, erhielt die Koenig & Bauer Flexotecnica den technischen Innovationspreis der FTA für den Augmented Reality-DataGlass Remote Support. Diese Auszeichnung würdigt die innovativsten und einflussreichsten Technologien für die sich ständig weiterentwickelnde Verpackungsdruck- und -verarbeitungsindustrie. Vertreter der Koenig & Bauer Flexotecnica wurden bei dem Festbankett auf dem Forum in New Orleans geehrt.

Koenig & Bauer (US) erhält 2019 die höchste Auszeichnung der Flexographic Technical Association (v.l.nr.): Shelley Rubin, FTA Manager of Educational Services; Stefano Squarcina, Vertriebs- und Marketingleiter Koenig & Bauer Flexotecnica; Dr. Peter Lechner, Geschäftsführer Koenig & Bauer Flexotecnica; Jeff Dietz, Vice President, Web & Specialty Press Division bei Koenig & Bauer Flexotecnica; Joe Tuccitto, FTA Director of Education (2)

„Mit der 200-jährigen Geschichte von technischen Innovationen bei Koenig & Bauer haben wir die Möglichkeit, unseren Kunden mehr proaktive, innovative Unterstützung zu bieten, die sicherstellt, dass unsere Kunden die maximale Verfügbarkeit und den größtmöglichen Durchlauf in ihren Produktionsstätten haben und dadurch ihren Wettbewerbern voraus bleiben“, sagt Jeff Dietz, VP, Web & Specialty Press Division bei Koenig & Bauer Flexotecnica. „Unsere neue AR-Datenbrille ist ein herausragendes Element unserer andauernden Produktinnovationen.“

Das Augmented Reality-DataGlass Remote Support System ist ein revolutionäres neues Produkt. Es versetzt die Koenig & Bauer Fernwartungsspezialisten in die Lage, in Echtzeit zu erleben, was das technische Team des Kunden hören und sehen kann. Dies wird mit Hilfe einer HD Kamera, eines Headsets und eines Mikrofons bewerkstelligt. Die Kamera ermöglicht es den Fernwartungsspezialisten von Koenig & Bauer die Tätigkeiten der Servicetechniker vor Ort, während diese an der Maschine arbeiten, live und in Echtzeit zu sehen und zu verfolgen. Der Spezialist kann zielgerichtete Unterstützung geben und der Techniker kann Schritt-für-Schritt angeleitet werden, wie das Problem zu beheben ist.

Koenig & Bauer Flexotecnica erhielt den Technical Innovation Award der FTA für den Augmented Reality-DataGlass Remote Support, ein revolutionäres neues Produkt, das die Koenig & Bauer Fernwartungsspezialisten in die Lage versetzt, in Echtzeit das gleiche zu hören und zu sehen, wie das technische Team des Kunden (1) Durch diese eins-zu-eins Konversation zwischen dem technischen Team von Koenig & Bauer und dem Kunden kann Koenig & Bauer besser helfen, sofort das Problem zu identifizieren und das Flexo Produktionssystem wieder zum Laufen zu bringen. Es ist nicht länger nötig, wenige, kritische Tage zu warten, bis ein Techniker vor Ort ist um das Problem zu diagnostizieren. Mit der AR-Datenbrille können Techniker schnell technische Themen beheben und sofort hilfreiche Informationen wie Schaltpläne, Teilelisten, Textnachrichten (einschließlich eines Echtzeit-Übersetzungstools in neun Sprachen), technische Dokumente, Diagramme, editierbare live Kamerabilder, etc. zur Verfügung gestellt bekommen, die auf dem Display der AR-Datenbrille gezeigt werden können. Eine online Verbindung, die ein Virtual Private Network (VPN) verwendet, bietet die maximale Datensicherheit durch spezielle Hardware Verschlüsselung. Mit dieser Breitbandlösung können sich die Koenig & Bauer Fernwartungsexperten sicher, schnell und günstig in ein Maschinensystem des Kunden einloggen. Die Dauer von Serviceeinsätzen reduziert sich erheblich und Kommunikationsprobleme durch schlechte Telefonverbindungen werden vermieden. Das System ist kostenfrei, es entstehen keine Gebühren für Hardware, Software oder Lizenzen sowie für Upgrades oder Updates, und die App für Smartphones und Tablets ist inklusive.

Mit der Verleihung wurde die AR-Datenbrille von Koenig & Bauer Flexotecnica durch ein Gremium von Branchenexperten ausgezeichnet, weil sie die Zukunft des Flexodrucks zum Besseren verändern kann.