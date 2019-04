Größter Messeauftritt von Koenig & Bauer im Jahr 2019

7. und 8. Rapida-Bogenoffsetmaschine für Tianjin Haishun Printing & Packaging

Vertragsunterzeichnungen bereits ab erstem Messetag

Bereits am ersten Messetag war der über 1.000 m2 große Stand von Koenig & Bauer auf der Print China sehr gut besucht (1)

Vom 9. bis 13. April zeigt Koenig & Bauer auf der Print China in Guangdong neueste Drucktechnologie im Halb- und Mittelformat. Bereits an den ersten Messetagen war der über 1.000 m2 große Stand des Druckmaschinenherstellers in Halle 3 außerordentlich gut besucht. Denn bei Koenig & Bauer finden die Anwender in jedem Segment ein breites Spektrum an Lösungen für ihren geschäftlichen Erfolg. Bei der Print China handelt es sich um den umfangreichsten Messeauftritt von Koenig & Bauer in diesem Jahr.

Live-Präsentationen der Achtfarben-Rapida 106 mit Bogenwendung für die 4 über 4-Produktion und zusätzlichem Lackturm (5)

Live-Demos von Automatisierungsprozessen

Feierliche Übergabe der Achtfarben-Rapida 106 mit Bogenwendung und Lackturm an Tianjin Haishun Printing & Packaging (2)

Zu den Highlights für Fachbesucher und Messegäste gehören die Live-Druckdemonstrationen an einer Achtfarben-Rapida 106 mit Bogenwendung für den 4 über 4-Druck und zusätzlichem Lackturm sowie einer Fünffarben-Rapida 75 PRO. Daneben werden Workflow-Lösungen, datenbasierte Services sowie erstmals auf einer Messe in China die Rapida LiveApps für Steuerung, Überwachung und Wartung (ErgoTronicApp) und Lagerverwaltung, Chargenverfolgung und -kontrolle (ProductionApp) gezeigt.

Schwerpunkte der Druckdemonstrationen an den beiden Bogenoffsetmaschinen sind Automatisierungslösungen der Waschprozesse (CleanTronic), automatisierter Druckplattenwechsel sowie Qualitätskontrolle und -regelung. Daneben können sich die Fachleute über Veredelungslösungen mit Kaltfolie oder im UV-Prozess informieren. Die hochwertigen Druckmuster, darunter Stiftboxen, Poster, Bastelbogen und Broschuren werden den Druckern förmlich aus der Hand gerissen. An Informationsständen sehen die Fachbesucher zudem innovative Lösungen aus den Bereichen Digital-, Blech- und Flexodruck, Postpress und weiteren Spezialanwendungen.

An der Rapida 75 PRO sehen die Druckfachleute den Druck von Postern und Bastelbogen inklusive schneller Rüstprozesse (4)

Übergabe der Messemaschinen und erste Bestellungen

Höhepunkt zum Messestart war die Übergabe der beiden auf dem Stand gezeigten Rapida-Maschinen an ihre zukünftigen Anwender. Bereits am ersten Messetag fand die Übergabezeremonie der Rapida 106 an Tianjin Haishun Printing & Packaging in Tianjin statt. Es ist bereits die 7. Bogenoffsetmaschine von Koenig & Bauer, die bei dem großen Druckunternehmen im Norden Chinas zum Einsatz kommt. Eine 8. wird zudem gerade aus dem Herstellerwerk in Deutschland geliefert.

Zhuhai Huazhongming Technology will mit einer Achtfarben-Rapida 105 mit Lackturm in den UV-Druck einsteigen. Am ersten Messetag unterzeichnete das Unternehmen den Auftrag für die neue Maschine (3)

Die Rapida 75 PRO geht nach der Messe an Zhejiang DingNuo Printing Co. einen Akzidenz- und Verpackungsdrucker in Ostchina. Das Unternehmen wird mit der Halbformatmaschine sein Geschäft u.a. im Bereich der Papierverpackungen weiter ausbauen.

Der erste Messetag brachte zudem erste neue Aufträge für Koenig & Bauer Sheetfed. So bestellte Zhuhai Huazhongming Technology eine Rapida 105 mit acht Farbwerken, Lackturm und UV-Ausstattung. Das Unternehmen will mit der neuen Maschine Verpackungen drucken und im UV-Prozess hochwertig veredeln.