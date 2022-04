Produktion soll bis 2030 CO2-neutral arbeiten

Vollständige Umstellung des Strombezugs auf erneuerbare Energiequellen

Analyse der Scope 3-Emissionen

Photovoltaik-Anlagen wie hier auf dem Dach des neuen Customer Experience Centers von Koenig & Bauer in Radebeul sorgen an einigen Standorten für die Eigenstromerzeugung

Koenig & Bauer ist im Jahr 2021 bei seinen Nachhaltigkeitszielen deutlich vorangekommen. Bis 2030 will der Druckmaschinenhersteller in seinen Produktionswerken komplett CO 2 -neutral arbeiten. Durch die vollständige Umstellung des Strombezugs auf erneuerbare Energiequellen sind die Scope 1- und Scope 2-CO 2 -Emissionen 2021 an den großen Konzernstandorten Würzburg und Radebeul gegenüber dem Basisjahr 2019 bereits um 58,5 % gesunken. Nach 20.561,5 t CO 2 e im Vergleichszeitraum inklusive des Kraftstoffverbrauchs aus der überwiegend geleasten Fahrzeugflotte sanken die Emissionen im letzten Geschäftsjahr auf 8.530,7 t CO 2 e.

Parallel dazu arbeitet der Konzern intensiv an weiteren Projekten zur Verbesserung der CO 2 -Bilanz. Spätestens ab 2024 wird am Standort Radebeul auf eine weitgehend CO 2 -neutrale Fernwärmeversorgung mittels grüner Energie umgestellt. Der Zulieferer GETEC setzt zur Fernwärmeerzeugung überwiegend auf Biomasse aus Holzpellets sowie auf Solarthermie. Neben den an den Standorten Radebeul und Mödling bereits installierten Photovoltaik-Anlagen ist ein weiterer Ausbau der Eigenstromerzeugung vorgesehen. Am Standort Lausanne sehen die Planungen vor, rund 20 % des Grundlast-Strombedarfs über eine auf dem Dach vom Grundstückseigentümer installierte Photovoltaikanlage zu decken. Am Standort Würzburg wird eine mögliche Eigenstromerzeugung über Photovoltaik-Anlagen bzw. über andere grüne Energiequellen geprüft. Zudem können rund 8 % des Erdgasverbrauchs am Stammsitz durch die Abwärmenutzung des neuen Schmelzofens in der Gießerei substituiert werden.