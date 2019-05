Kompletter Koenig & Bauer-Verpackungsworkflow mit Flachbettstanze und Faltschachtelklebemaschine live

Autonomes Drucken mit AutoRun im Mittel- und Großformat

Rapida LiveApps in der Praxis

Breakout-Sessions: Produktion von High-Volume- und Luxusverpackungen

Vergleich der im Extended Gamut Siebenfarben-Druck entstandenen Faltschachteln mit den Drucken, die mit Sonderfarben produziert wurden. Unterschiede waren nicht erkennbar (7) Am 20. und 21. Mai informierte Koenig & Bauer Druckfachleute aus allen Teilen der Welt unter dem Motto „Koenig & Bauer 4.0 – Packaging Printing & Connected Services“ umfassend über digitale Transformation und datenbasierte Services im Verpackungsdruck.

Das Branchenevent (s. hierzu auch Presseinformation 031/2019) setzte auf die gleichnamige Veranstaltung aus dem vergangenen Jahr auf. Erstmals konnte dabei die komplette Prozesskette der Verpackungsproduktion vom Anlegen der Aufträge im MIS über den Druck bis hin zum Stanzen und der Faltschachtelproduktion live gezeigt werden. Koenig & Bauer hat sich damit zum One-Stop-Shop Partner in diesem Wachstumsmarkt entwickelt.

Expertengespräch mit v.l.n.r. informierten Stefan Segger (Koenig & Bauer Digital & Webfed), Dr. Peter Lechner (Koenig & Bauer Flexotecnica), Franc Freixes (Koenig & Bauer Iberica), Markus Müller (Koenig & Bauer Coding) und Pinar Kucukaras (Koenig & Bauer Duran) zu Technologielösungen von Koenig & Bauer für den Verpackungsdruck (1)

In einem Expertengespräch informierten Stefan Segger (Koenig & Bauer Digital & Webfed), Dr. Peter Lechner (Koenig & Bauer Flexotecnica), Franc Freixes (Koenig & Bauer Iberica), Markus Müller (Koenig & Bauer Coding) und Pinar Kucukaras (Koenig & Bauer Duran) über ihre aktuellen Technologielösungen für den Verpackungsdruck.

Zuerst verfolgten die Fachbesucher die Produktion von Pharmaverpackungen im Optimus Dash. Dazu gehörten neben den reinen Jobdaten die Auswahl von Bedruckstoffen, Lacken, Versionen inklusive zugehöriger Produktionsmengen, Stanzformen und vieles mehr. Alle Prozessschritte zum Einsteuern in die Produktion wurden live gezeigt. Vorteil von Optimus Dash ist ein Packaging-Modul, mit dem sich die Produktionsaufträge inklusive des Stanzens vollautomatisch erstellen lassen. Das Ergebnis ist ein komplett ausgeschossenes PDF.

Dirk Winkler erläuterte während der Druckproduktion die Funktion der Rapida LiveApps, für Maschinensteuerung, Wartung, Lagerverwaltung und Chargenverfolgung (2)

Verpackungsdruck und -verarbeitung live

Perfekt gestanzt, gerillt und ausgebrochen auf einer Ipress 106 K PRO von Koenig & Bauer Iberica (3) Für die Druckproduktion stand wieder die Rapida 105 PRO mit sechs Farbwerken und Lackausstattung zur Verfügung. Nach dem Plattenwechsel, dem Farbeinlauf und der automatischen Registerkorrektur produzierte die Maschine mehrere Druckjobs autonom im AutoRun-Prozess. Das heißt, nach Auftragsende rüstete die Maschine komplett selbständig um und ging danach wieder in den Druck. Der Bediener startet die Auftragskette, die ohne sein weiteres Zutun abgearbeitet wird.

Die verfügbare Zeit nutzte Dirk Winkler, um das Qualitätssicherungskonzept sowie die Rapida LiveApps zu zeigen. Mit der ErgoTronicApp lässt sich die Maschine komplett steuern. Die Drucker finden auf ihrem mobilen Endgerät alle Daten zum Job, die Produktionsdauer, Meldungen sowie Wartungshinweise inkl. Hilfestellungen, um diese auszuführen. Die ErgoTronicApp macht den Leitstand mobil. Mit der ProductionApp lassen sich dagegen die Lager verwalten und Chargen verfolgen. Auch im Nachhinein verschafft die App einen genauen Überblick darüber, welche Druckjobs mit welchen Chargen der Materialien, Farben sowie Hilfsmittel produziert wurden.

Nach dem Druck gingen die Bogen direkt an die Ipress 106 K PRO zum Stanzen, Rillen und Ausbrechen. An einer Omega Allpro 110 erfolgte das Faltschachtelkleben. Die Fachbesucher konnten sich so von den schnellen Prozessabläufen auch in der Weiterverarbeitung überzeugen und erstmals fertige Faltschachteln mit nach Hause nehmen.

Erstmals war auch eine Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110 von Koenig & Bauer Duran in den durchgängigen Workflow der Verpackungsproduktion eingebunden (4)

Breakout-Sessions zur Produktion von High-Volume- sowie Luxusverpackungen

Thomas Göcke, Leiter Marketing & CRM von Koenig & Bauer Sheetfed, stellte den IoT-basierten Serviceprozess des Druckmaschinenherstellers vor (5) In zwei Breakout-Sessions informierten sich die Verpackungsanwender über neue Lösungen für Druck und Veredelung von High-Volume- sowie Luxusverpackungen. Daneben erläuterten Fachleute von Koenig & Bauer sowie Optimus ausführlich MIS-Lösungen für die jeweiligen Anwendungen.

Im High-Volume-Bereich sahen sie eine brandneue Rapida 145 mit High-Speed-Paket für Druckleistungen bis zu 18.000 Bogen/h, AutoRun, DriveTronic SPC, SFC, SRW, VariDry-Trocknertechnologie der neuesten Generation und vielem mehr. Sie produzierte autonom sowie mit Nonstop-Stapelwechseln drei typische und dabei unterschiedliche Food- und Nonfood-Verpackungen bei maximaler Leistung. Dabei kamen Low-Migration-Farben zum Einsatz.

High-Speed-Druckproduktion auf einer Rapida 145 (Bogenformat 1.060 x 1.450 mm) mit Logistik und umfangreicher Automatisierungsausstattung (8)

Eine Siebenfarben-Rapida 106 mit Lackausstattung produzierte die Verpackung aus der Vormittags-Show erneut: jetzt allerdings im Extended Gamut Printing mit sieben Farben im Esko Equinox-Workflow. Die Ergebnisse der im Standard- und Sonderfarben-Workflow produzierten Faltschachteln ließen sich so hinsichtlich ihrer Farbigkeit direkt vergleichen. Qualität und Farbigkeit waren identisch.

High-Volume-Verpackungsproduktion an einer Rapida 106 mit Leistungen bis zu 20.000 Bogen/h (6)

Bei der Produktion von Luxusverpackungen sahen die Fachleute wieder die gesamte Prozesskette: Eine Sechsfarben-Rapida 106 mit Doppellack-Ausstattung produzierte einen Job mit Deckweiß, LED-UV-Farben, UV-Lack und Microembossing-Effekt über das zweite Lackwerk sowie einen weiteren mit UV-Kleber, Kaltfolienapplikation, LED-UV-Farben und hochglänzender UV-Lackierung. Im Anschluss wurden diese auf einer Rotationsstanze Rapida RDC 106 geprägt, gerillt, gestanzt, geritzt sowie ausgebrochen. Das Nutzentrennen erfolgte abschließend an einem Laserck Master Blanker.

Prägen, Rillen, Stanzen, Ritzen und Ausbrechen an einer Rapida RDC 106. Die Rotationsstanze verarbeitet die Bogen mit Leistungen moderner Bogenoffsetmaschinen (9)

Die angereisten Druckfachleute können nun in ihren Unternehmen die mit Informationen vollgepackt, ereignisreichen Tage Revue passieren lassen und entscheiden, welche der Prozesse und Erkenntnisse sie in ihren Unternehmen umsetzen. Bei der Kommunikation mit Koenig & Bauer werden sie schon bald viele der vorgestellten Automatisierungs- und Servicetools wiederfinden.