Über 1.100 Fachbesucher aus fünf Kontinenten und 40 Ländern

Keynote von Innovations- und Kreativitätsexperte Gerriet Danz

Koenig & Bauer: branchenübergreifender Vordenker bei der Digitalisierung

Neue kundenzentrierte Angebote, basierend auf der digitalen Transformation

Predictive Maintenance wird Realität

Digitale Innovationen für die Drucker der Welt: Am 16. und 17. sowie 20. und 21. Mai präsentiert Koenig & Bauer in Radebeul neue kundenzentrierte Angebote basierend auf der digitalen Transformation sowie weiter entwickelte und neue datenbasierte Services. Während sich die ersten beiden Veranstaltungstage speziell den Erfordernissen und Wünschen von Akzidenzbetrieben widmeten, geht es in der zweiten Hälfte um den Verpackungsdruck.

An den vier Veranstaltungstagen treffen sich über 1.000 Druckfachleute aus 40 Ländern. Sie erhalten umfassende Informationen darüber, wie sie die Prozessabläufe in ihren Unternehmen durch die Digitalisierung nicht nur verschlanken und optimieren können – sondern ebenso wie sie von einem völlig neuen Erlebnis im Kontakt mit Koenig & Bauer profitieren und neue datenbasierte Services für ihre Geschäftsabläufe nutzen können.

Ralf Sammeck, CEO von Koenig & Bauer Sheetfed und Vorstandsmitglied von Koenig & Bauer, begrüßte mehr als 1.100 Druckfachleute aus 40 Ländern zu den beiden diesjährigen Digitalisierungs-Events bei Koenig & Bauer in Radebeul (1)

Stabile Partnerschaften schaffen Sicherheit

Ralf Sammeck, CEO von Koenig & Bauer Sheetfed und Vorstandsmitglied von Koenig & Bauer, sowie Thomas Göcke, Leiter Marketing & CRM, begrüßten die Fachbesucher und präsentierten die neue Imagekampagne des Unternehmens. Unter der Leitidee „We print your world“ vermittelt sie die Vielfalt von Druckprodukten: Koenig & Bauer verbindet Farbe und Substrate, Substrate und Technologien, Technologien und Menschen. Damit deckt der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt das breiteste Produktspektrum in der grafischen Industrie ab. Aus einer Hand stehen Lösungen zur Verfügung, die es den Druckbetrieben ermöglichen, ihre Ziele umzusetzen.

Sammeck verwies auf die stabilen Geschäftszahlen der Gesellschaft bei steigendem Auftragsbestand und steigenden Umsätzen. Das schafft für die Anwender Sicherheit bei der Wahl ihrer Produktionsmittel. Durch Partnerschaften und Akquisitionen hat sich das Portfolio des Druckmaschinenherstellers weit über seine Kernkompetenz hinaus erweitert. Die jüngsten Übernahmen von Iberica und Duran, ein Joint Venture mit Durst oder die Zusammenarbeit mit Optimus und Esko unterstreichen diese erfolgreiche Strategie. Mit durchgängigen Lösungen ermöglicht Koenig & Bauer Qualitäts- und Produktivitätssteigerungen sowie Transparenz. „Es ist unser Ziel, unsere Anwender hoch profitabel und erfolgreich zu machen“, erläutert Sammeck.

Führende Druckbetriebe im Akzidenz- und Verpackungsbereich entscheiden sich für Technik von Koenig & Bauer. Dies gilt für die schnellen Rapida-Bogenoffsetanlagen – ebenso wie für die Rotationsstanze Rapida RDC 106, die das Stanzen revolutioniert, für Flachbettstanzen wie die Ipress 106 K PRO oder die Faltschachtelklebemaschine Omega Allpro 110.

Viele Lösungen von Koenig & Bauer sind preisgekrönt: Die Rapida LiveApps wurden im vergangenen Jahr mit dem Intertech Technology Award ausgezeichnet. In diesem Jahr würdigte die Jury des iF Design Award Formensprache und Gestaltung der VariJET 106. Für seine Markenführung im Maschinenbau erhielt Koenig & Bauer den German Brand Award.

Ansätze zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen

Innovations- und Kreativitätsexperte Gerriet Danz erläuterte in seinen inspirierenden Keynotes, wie aus Utopien und Science Fiction Realität und somit auch Umsatz wird, wie man Widerstände in Erfolge verwandelt und wie man durch den Wechsel der Perspektiven die Zukunft mitbestimmt (2) In seiner inspirierenden Keynote erläuterte Innovations- und Kreativitätsexperte Gerriet Danz, wie aus Utopien und Science Fiction Realität und somit auch Umsatz wird. Wie man Widerstände in Erfolge verwandelt, zeigte er an Beispielen aus der historischen Praxis.

Einer seiner vielfältigen Ansätze: Nur wer die Perspektive wechselt, kann die Zukunft mitbestimmen. Man denke an eine neue Dimension des Druckens mit 3D-Druckern, an ehemalige Filmproduzenten, die sich zu Herstellern von Kosmetikprodukten gewandelt haben, an kombinierte Lösungen wie Motorraddrohnen der Polizei in Dubai.

Wer die richtigen Fragen stellt, findet Antworten für die Zukunft. Der Appell von Gerriet Danz: mit Hilfe von Kreativitätstechniken und den richtigen Fragen der grafischen Industrie neue Impulse zu verleihen.

Datenbasierte Services für neue Kundenerlebnisse

Das beste Beispiel, wie aus kreativen Denkansätzen und digitalen Daten neue Kundenerlebnisse und innovative Services entstehen, liefert Koenig & Bauer seit einigen Jahren. Das Unternehmen hat sich zu einem der branchenübergreifenden Vordenker bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen entwickelt. Grundlage der meisten kundenorientierten Services um das Produkt herum sind Leistungsdaten der Maschinen und deren Logfiles. Diese Lösungen bietet Koenig & Bauer:

PressCall verbessert die Kommunikation bei der Fernwartung. Per Knopfdruck am Leitstand erhalten die Hotline-Techniker alle Informationen, die sie benötigen. Die Kommunikation wird optimiert, Sprachbarrieren entfallen. Im CRM wird automatisch ein Kundenvorgang angelegt. Lösungen lassen sich schneller und effizienter finden, wodurch sich die Stillstandzeit verringert und die Verfügbarkeit erhöht.

Live-Präsentation des Visual PressSupport: Über Fotos und Videos, Tonübertragung sowie Kommentarfunktionen lassen sich Fernwartungsanliegen perfekt beschreiben. Damit erweitert sich die Fernwartung in die Bereiche Prozesstechnik und Mechanik hinein (4)

Bei Visual PressSupport handelt es sich um ein weiteres Tool, das die Kommunikation in der Fernwartung verbessert und die Zusammenarbeit zwischen Kunden und Service auf ein neues Niveau hebt. Über Fotos und Videos, Tonübertragung sowie Kommentarfunktionen lassen sich mit Hilfe mobiler Endgeräte Fernwartungsanliegen deutlich besser beschreiben. Damit erweitert Visual PressSupport die Funktionalität der Fernwartung um Hilfestellungen hinsichtlich Prozesstechnik und Mechanik. Alles wird in der Service-Komponente der CRM-Plattform Salesforce dokumentiert und damit für die beteiligten Personen verfügbar gemacht. Auch ohne Fernwartungsanbindung ist Visual PressSupport möglich.

Leistungs- und Inspektionsdaten auf einen Blick

Anwender mit Fernwartungsvertrag erhalten monatlich einen Performance Report. Dieser stellt die Leistungsdaten sowie Key-Performance-Indikatoren der Maschinen in übersichtlicher grafischer Form dar. Der Report bietet einen schnellen Überblick über alle relevanten Maschinendaten. Zudem lassen sich die Leistungsdaten intern und extern mit gleichartig eingesetzten Maschinen vergleichen - natürlich anonym. Optimierungspotenziale können aufgedeckt, ungeplante Stillstandzeiten reduziert und Wartungsarbeiten vorausgeplant werden. Performance und Verfügbarkeit steigen.

Der Press Inspection Report fasst Ergebnisse von Maschineninspektionen ebenso übersichtlich wie in den Performance Reports zusammen. Auf einen Blick sehen die Anwender technische Verbesserungspotenziale sowie die Gründe und Dauer von Wartungsmaßnahmen. Daneben erfolgt eine Priorisierung der erforderlichen Einsätze nach Auswirkungen auf die Produktionsfähigkeit der Maschine sowie die Austauschdringlichkeit einzelner Ersatzteile.

IoT-basierter Serviceprozess

Als zentralen Kontaktpunkt hat Koenig & Bauer eine Customer Community geschaffen. In diesem Portal finden die Anwender alle digitalen Serviceangebote: Sie können neue Cases anlegen, offene Cases und Performance Reports einsehen und weitere digitale Services nutzen. Anwender und Hersteller greifen so auf eine identische Informationsbasis zu und sind in der Zusammenarbeit auf dem gleichen Stand. Mit der Customer Community vereint Koenig & Bauer alle digitalen Services unter einem Dach.

Thomas Göcke (r.) Leiter Marketing & CRM von Koenig & Bauer Sheetfed, hier im Gespräch mit Moderator Sven Oswald, gab einen Überblick über die bereits heute bei Koenig & Bauer verfügbaren datenbasierten Services (3)

Thomas Göcke zeigte, wie Predictive Maintenance Realität wird. Mit Verfahren der künstlichen Intelligenz lassen sich Störungen vorhersagen, bevor sie Auswirkungen auf die Produktion haben oder sogar zu Ausfällen führen. Meldet eine Maschine beispielsweise den drohenden Ausfall einer Stützbatterie, lässt sich rechtzeitig ein Wechsel vereinbaren. Damit vermeidet der Anwender den Verlust und die zeitintensive Neueingabe der darin gespeicherten Maschineneinstellungen.

„Es gilt, große Mengen an Daten zu erfassen und mit hoher Performance und Präzision auszuwerten“, so Göcke. „Empolis Industrial Analytics liefert hierzu Rule Mining und Machine Learning Verfahren der Künstlichen Intelligenz, wie beispielsweise Artificial Ignorance. Damit lässt sich aus den Datenströmen das normale Verhalten von den Gesamtdaten trennen.“

Vom Anlegen der Aufträge im MIS über den Druck und die Verarbeitung bis hin zur Nachkalkulation sahen die Druckfachleute im Rahmen der Live-Shows einen vollautomatischen Druckereiworkflow im Akzidenz- bzw. im Verpackungsdruck (5)

Koenig & Bauer entwickelt einen IoT-basierten Serviceprozess: Dieser erkennt Fehler und deren Ursachen an der Rapida-Maschine bereits vor dem Auftreten und analysiert sie automatisch. Der Service-Manager hat einen vollständigen Überblick über Fall und Maschine. Auf dieser Basis plant er die Fernwartung und eventuelle Serviceeinsätze. Der Techniker vor Ort behebt den Fehler im Rahmen von vorab geplanten Einsätzen, bevor es zu einem Maschinenausfall kommt. Die Stillstandzeiten dafür sind vorab geplant. Der Anwender profitiert von zuverlässiger Produktion und Leistungssteigerungen. Mit seiner ServiceApp hat der Service-Techniker Zugriff auf die Maschinen- und Service-Historie und kann seinen Service-Report direkt auf seinem mobilen Endgerät unterschreiben.