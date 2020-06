Neue Rapida-Generation mit iF Design Award und Red Dot Design Award ausgezeichnet

Bogenoffset-Flaggschiff setzt technisch und optisch Akzente

German Brand Award für konsequente Markenführung

Dass Industriedesign überzeugen kann, beweist Koenig & Bauer mit seiner neuen Rapida-Generation. Gleich zwei renommierte Auszeichnungen räumte der Druckmaschinenhersteller für das neue Flaggschiff aus seiner Bogenoffset-Sparte ab. Und auch mit einer konsequenten Markenführung konnte das Unternehmen bei den Juroren punkten. Die guten Nachrichten krönten das virtuelle Messe-Event Koenig & Bauer LIVE.

Die Verleihung des Red Dot Design Awards am 22. Juni markierte gleichzeitig den Auftakt zur zweiten Woche von Koenig & Bauer LIVE. Mit der per Online-Stream ausgestrahlten Messe präsentiert der Druckmaschinenhersteller aktuell seine neuesten Produktinnovationen für die Branche. Ein Highlight des Events: Die neue Rapida-Generation im Bogenoffset-Segment. „Unsere neu entwickelte Maschine setzt nicht nur technisch, sondern künftig auch in puncto Design neue Akzente im Drucksaal“, erklärte Ralf Sammeck, Vorstandsmitglied von Koenig & Bauer und Geschäftsführer der Business Unit Sheetfed, stolz bei der Produktpräsentation.

Die neue Rapida-Generation von Koenig & Bauer konnte zwei renommierte Design-Preise einheimsen

Klare Linien, große Glasflächen und ein Erscheinungsbild in den Markenfarben von Koenig & Bauer überzeugten auch die Jury des Red Dot Design Awards. Mit der Auszeichnung „Best oft the Best“ würdigte sie die Rapida mit der höchsten Trophäe des weltweiten Wettbewerbs. Zusätzlich erhielt Koenig & Bauer bereits im Februar den iF Design Award für die neue Rapida-Generation. Die für Mai geplante Verleihung der Auszeichnung im Berliner Friedrichstadt-Palast fiel dann jedoch der Corona-Pandemie zum Opfer.

Mit der neuen Generation seiner Bogenoffsetmaschine führt der älteste Druckmaschinenhersteller der Welt den 2017 gestarteten Relaunch der Marke Koenig & Bauer um ein entscheidendes Stück fort. Auch im Maschinendesign folgt das Unternehmen dieser Markenidentität. „Die konsequente Anwendung der Markenidentität auch auf das Produktdesign unterstreicht den Anspruch von Koenig & Bauer als führender Partner der Druckindustrie“, so Dagmar Ringel, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing bei Koenig & Bauer.