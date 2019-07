Wechsel der Vertriebs- und Serviceaktivitäten zum 1. Juni

Kürzere Wege und größere Nähe zu Herstellerwerk

Marktführerschaft im großformatigen Bogenoffset

Dank an Dereli für 15 Jahre sehr erfolgreiche Marktarbeit

Beim April-Treffen der KASAD, dem Verband der türkischen Karton verarbeitenden Druckereien, stellte sich das Team von Koenig & Bauer und Koenig & Bauer Duran den Verpackungsherstellern des Landes vor. Dietmar Heyduck (3.v.r.), Vertriebsdirektor und Prokurist Koenig & Bauer Sheetfed, gab die Übergabe der Vertriebsaktivitäten an Koenig & Bauer Duran bekannt (1)

Tolgahan Toskaya verantwortet als General Manager Vertrieb und Service für die Kernprodukte von Koenig & Bauer in der Türkei (2) Mit Wirkung vom 1. Juni dieses Jahres wurde die Vertriebs- und Serviceverantwortung für das Produktprogramm der Kernunternehmen von Koenig & Bauer in der Türkei unter die Flagge von Koenig & Bauer Duran gestellt. Diese Entscheidung ist mit der Übernahme der Faltschachtel-Aktivitäten von Duran durch Koenig & Bauer nur folgerichtig. Sie bietet den Anwendern und Interessenten für Bogen- und Rollenmaschinen, Rotations- und Flachbettstanzen sowie weiterer Produkte und Dienstleistungen eine noch größere Nähe direkt zu den Herstellerwerken.

Als General Manager mit Verantwortung für Vertrieb und Service konnte Tolgahan Toskaya gewonnen werden, der in diesen Bereichen über langjährige Erfahrungen aus der grafischen Industrie in der Türkei verfügt. Der Vertrieb bleibt unter Leitung von Rolf Köhle und der Service unter Leitung von Can Zümrüt. Ein Teil der Mitarbeiter wechselt von Dereli zu Koenig & Bauer Duran. Die Vertriebs- und Servicebüros sind in den Räumlichkeiten von Koenig & Bauer Duran in Istanbul untergebracht.