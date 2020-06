Virtuelle Messe gibt in Live-Sessions Einblicke in neue Lösungen für die Druckindustrie

Vorschau auf drupa 2021 als Live-Stream auf der Website

Markteinführung der Rapida 106 - Generation 2020 und der neuen VariJET 106

Neuheiten und Innovationen aus dem breiten Portfolio von Koenig & Bauer

Eine Messe wird digital: Koenig & Bauer LIVE stellt vom 16. bis 25. Juni 2020 exklusive Produktneuheiten, einen kompletten Workflow für die Verpackungsproduktion und viele weitere Innovationen für die Druckindustrie vor. Das werktägliche Streaming im Live-Bereich der Website von Koenig & Bauer wird das vielfältige Portfolio von Banknoten über Karton-, Folien-, Metall- und Glasverpackungen bis hin zu Codierung, dem Werbe- und Publikationsdruck abdecken. Anmeldungen für das Event sind unter koenig-bauer.com/live möglich.

Um die Lücke zwischen der eigentlich für diesen Monat geplanten drupa und dem neuen Termin der Leitmesse im April 2021 zu überbrücken, werden Web-Besucher über die neuesten Innovationen für die Branche informiert. Die Druckexperten von Koenig & Bauer berichten in den Live-Sessions über Fortschritte und Entwicklungen. Jede Veranstaltung dauert rund 20 Minuten und wird in englischer oder deutscher Sprache abgehalten – mit Startzeiten um 10, 13 und 16 Uhr (MESZ) für die verschiedenen Zeitzonen rund um den Globus.

Koenig & Bauer LIVE gibt einen Einblick in die Produktneuheiten sowie weitere Neuerungen für die Druckindustrie

Koenig & Bauer LIVE beginnt mit einer „Sneak Preview“ auf die drupa 2021. Weitere Präsentationen geben Einblicke in den Digital- und Rollendruck (Wellpappendruck, Digitaldruck, Flexodruck), digitale Dienstleistungen im Bogenoffset und Anwendungen in der Akzidenz- und Verpackungsproduktion. Kennzeichnungsdruck, Metalldruck, Druck auf Glas- und Hohlkörper sowie Lösungen für den Wertpapierdruck werden unter dem Stichwort „Special Solutions“ behandelt. Weiteres Highlight sind Neuerungen des Joint Ventures Koenig & Bauer Durst im digitalen Verpackungsdruck. Dazu gehört die Einführung der neuen VariJET 106, die die Inkjet-Technologie in die Plattform der Hochleistungs-Bogenoffsetmaschine Rapida 106 integriert. Ebenfalls im Mittelpunkt von Koenig & Bauer LIVE steht die Markteinführung der neuen Rapida 106 in der Generation 2020.

Claus Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender von Koenig & Bauer, sagt dazu: „Die Räder von Technik und Innovation stehen nie still. Da die drupa auf April nächsten Jahres verschoben wurde, war jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Lücke zu schließen und über unsere Fortschritte und Entwicklungen zu berichten. Sie werden nicht enttäuscht sein. Diese Einblicke in die Welt des Drucks beinhalten exklusive Neueinführungen. Und Sie können bei einem kompletten Verpackungs-Workflow oder einer Commercial-Anwendung auf der brandneuen Rapida live dabei sein.“

Alle Sessions können im Live-Bereich der Website von Koenig & Bauer verfolgt werden. Registrieren Sie sich unter koenig-bauer.com/live, um weitere Informationen zu erhalten und Teil der Veranstaltung zu werden