Wachstumsmarkt Flexodruck

Hohe Effizienz und Qualität der Maschinen

Hochmoderne Evo XD 8

Kurz nach der Vertragsunterschrift (v.l.n.r): Taha Hilali, External Consultant for Multisac; Najib Moumni, Koenig & Bauer France; Mehdi Iraqi, General Manager of Multisac; Stefano Paiano, Regional Sales Director Koenig & Bauer Flexotecnica (1) *Bild wurde vor der Corona-Pandemie aufgenommen

Multisac SA ist ein junges Unternehmen für den flexiblen Verpackungsdruck mit Sitz in der Nähe von Casablanca in Marokko, das sich aktuell in einer dynamischen Wachstumsphase befindet und großes Ansehen bei seinen Kunden genießt. Dementsprechend erweitert das Unternehmen nun seine Produktionskapazität mit einer neuen Evo XD von Koenig & Bauer. Mehdi Iraqi, General Manager von Mutlisac SA: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Koenig & Bauer einen sehr guten Partner für unsere hohen Ansprüche gefunden haben. Mit der exzellenten Technik der Evo XD werden wir neue Maßstäbe im Verpackungsbereich setzen.“

Multisac SA wurde 2006 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen in Nordafrika entwickelt. Multisac SA produziert in einem modernen Umfeld Verpackungen und flexible Materialien. Täglich werden fast 1 Million flexible Verpackungen im Werk hergestellt, die mittlerweile in 21 Ländern exportiert werden. Mehr als 700 Mitarbeiter bieten den Kunden von der Idee bis zum fertigen Produkt alle Prozessschritte an. „Die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen verlief sehr professionell und vertrauensvoll. Multisac garantiert ihren Kunden Qualität und keine Verzögerungen – und genau das können wir mit der Evo XD bieten“, so Stefano Paiano, Regional Sales Director von Koenig & Bauer Flexotecnica. In einigen Regionen und Branchen boomt die Wirtschaft. Dank der modernen Technik von Koenig & Bauer erhofft sich das Unternehmen mit der neuen Maschine einen Wettbewerbsvorsprung im Verpackungsdruck. „Wir sind mit unseren Maschinen auf einem sehr guten Weg. Weltweit wird unsere Technik, die Qualität der Produkte und unsere Professionalität sehr geschätzt“, so Luigi Magliocchi, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Flexotecnica.

Die neue Evo XD für Multisac SA (2)

Neue Technik für die Evo XD

Die CI-Flexorotation aus der erfolgreichen Evo XD-Reihe ist für den Einsatz mit lösemittelhaltigen und/oder wasserbasierten Farben auf unterschiedlichsten Materialien wie Folien, sehr dünnem und empfindlichem „breathable“ LDPE und kaschiertem Material oder auch Papieren geeignet. Die CI-Flexorotation hat eine Bahnbreite von 1.320 mm und eine Abschnittslänge von 370 bis 1.000 mm. Zu den technischen Highlights gehören ein hocheffizientes energiesparendes Belüftungssystem im Brückentrockner und das vollautomatische Druckanstellsystem AIF, das keine Farbe während des Einstellungsprozesses benötigt. Die bedienerfreundliche Registereinstellung REGI_Touch sorgt für eine minimale Anfahrmakulatur. Alle wichtigen Automatisierungs- und Bedienfunktionen sind in den neuen Touchscreen integriert und ermöglichen ein intuitives Arbeiten. In puncto Automatisierung für schnelle Jobwechsel entspricht die Evo XD dem neuesten Stand der Technik. Je nach Bedruckstoff kann die Maschine Geschwindigkeiten von bis 500 m/min laufen.